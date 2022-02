Février, un des mois les plus meurtriers en Saskatchewan à cause de la COVID-19

Avec 99 décès enregistrés au cours de ses 19 premiers jours, le mois de février est déjà considéré comme l’un des plus meurtriers en Saskatchewan en raison de la pandémie.

Il s’agit d’ailleurs du mois avec le plus grand nombre de décès depuis octobre 2021 lorsque la province avait enregistré son bilan le plus élevé, soit 156 morts.

Parmi les 99 décès enregistrés en février 2022, on compte 37 personnes qui ont succombé à la maladie du 13 au 19 février.

Dans la majorité des cas, ce sont des personnes qui avaient 80 ans et plus qui ont perdu la vie à cause des complications liées à la COVID-19 durant cette période.

La présidente du Syndicat des infirmières de la Saskatchewan, Tracy Zambory se dit inquiète à propos de ces chiffres qui ne cessent de grimper.

« Alors que le gouvernement provincial ne cesse de répéter qu’il est temps que les gens apprennent à vivre avec la COVID-19 , ces chiffres démontrent que nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie. » — Une citation de Tracy Zambory, présidente du Syndicat des infirmières de la Saskatchewan

Interruptions des services de santé

Le système de santé de la Saskatchewan continue à subir les pressions de la pandémie.

L’Autorité de la Santé de la Saskatchewan (SHA) signale plusieurs interruptions dans les services de santé dans les régions rurales de la province.

Par exemple, on note des interruptions aux services d’anesthésie au centre régional de santé à Yorkton jusqu’au 1er mars. Les chirurgies urgentes et les césariennes ne seront pas possibles pendant cette période.

Les services de laboratoires et de radiographies ne seront plus disponibles à Kamsack à partir du 25 février.

La Saskatchewan se prépare pour la levée des dernières mesures sanitaires à partir du 28 février, incluant le port obligatoire du masque.

Avec les informations de Yasmine Ghania