Assomption Vie présente les meilleurs résultats financiers de son histoire

La société de services financiers et d’assurance vie Assomption Vie et ses clients ont des raisons de se réjouir des résultats financiers de 2021. Ce sont les meilleurs depuis la fondation de l’entreprise en 1903.

Je suis très fier de vous annoncer que le résultat de l’année 2021 est le meilleur de l’histoire de la compagnie , a déclaré Michel Allain, vice-président, chef de la direction financière et actuaire en chef.

M. Allain a présenté les résultats financiers de 2021 dans le cadre de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu en ligne vendredi matin.

Les résultats pour l’exercice démontrent que le total des produits à 167,2 millions de dollars contre des charges totales de 153,4 millions a permis de dégager des résultats nets de l’exercice de l’ordre de 9,7 millions de dollars, dont 9,5 millions attribuables aux titulaires de police , a indiqué Michel Allain.

Sébastien Dupuis est le PDG d'Assomption Vie depuis le 1er janvier 2019. Photo : Gracieuseté : Assomption Vie

Il s’agit d’un record pour l’entreprise acadienne.

L’atteinte de ce record historique est due en grande partie à nos clients, nos partenaires et nos communautés qui nous inspirent quotidiennement à nous dépasser , affirme le président-directeur général PDG d'Assomption VIe, Sébastien Dupuis. Il ajoute que les employés ont fait preuve d’agilité et d’innovation et d’une capacité d’adaptation hors du commun .

Autres faits saillants de 2021

L’entreprise gère un actif de 2,1 milliards de dollars, ce qui constitue une augmentation de 4 % comparativement à 2020.

L’élément principal qui a contribué à cette hausse est l’augmentation de l’actif et du passif net des fonds distincts de l’ordre de 62,5 millions de dollars. L’avancement de notre portefeuille de prêts hypothécaires représente aussi une augmentation de 11,6 millions de dollars , a indiqué Michel Allain.

Le passif s’élève à 1,98 milliard de dollars. Il s’agit d’une hausse de 3,6 % comparativement à l’exercice précédent.

Les capitaux propres s’élèvent à 165,7 millions de dollars, dont 161,8 millions en avoir des titulaires de police, ce qui constitue une hausse de 7,2 %.

Le ratio de solvabilité est maintenant de 156 %, signifiant que la compagnie peut faire face à des imprévus de l’ordre de 78,8 millions, tout en respectant les exigences minimales de 100 % , a précisé Michel Allain.

Appui à la communauté

Sébastien Dupuis a ajouté que l’entreprise a remis des bourses d’études à quatre établissements d’éducation et à 19 étudiants en 2021.

Elle a aussi appuyé plus de 90 organismes et initiatives communautaires au pays, dont le Tour de l’espoir de la Fondation Centre hospitalier universitaire CHU Dumont, la campagne de financement pour la Coopérative du carrefour santé communautaire d’Inkerman, la Croix-Rouge canadienne pour aider des sinistrés en Colombie-Britannique, etc.

Autre record, a souligné Sébastien Dupuis, le tournoi de golf annuel d'Assomption Vie, en août 2021, a permis d’amasser plus de 100 000 $ pour l’Institut atlantique de recherche sur le cancer.