Le maire de Lévis d’accord pour un 3e lien moins coûteux, mais construit plus vite

Deux semaines après la confirmation par le gouvernement de la CAQ que le projet de tunnel entre les deux rives sera revu , le maire de Lévis garde confiance. Même s’il ne sait pas encore à quoi ressemblera la nouvelle mouture, Gilles Lehouillier parle d’un projet moins coûteux pouvant ainsi se réaliser plus rapidement.

L’assurance qu’on a eue, depuis, c’est que le tunnel va se réaliser, qu’il comportera des voies automobiles et qu’il y aura une infrastructure pour le transport en commun , a-t-il répondu vendredi matin, en marge d’une conférence de presse sur les initiatives citoyennes.

Ce qu’on déduit, c’est qu’on est en train de voir comment on peut revoir le projet en diminuant les coûts et en accélérant le calendrier. Mais la volonté est là , poursuit-il.

Le 10 février, le sujet du 3e lien a fait beaucoup réagir lorsque le premier ministre François Legault a parlé, devant les élus de l’Assemblée nationale, d’un projet ajusté , qui aurait deux ou quatre voies, plutôt que six voies, comme il a été annoncé en mai 2021.

Depuis, le ministre des Transports, François Bonnardel, n’a pas encore présenté les détails de cette nouvelle mouture.

Éric Duhaime lors d'une conférence de presse, jeudi. Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

Un pont plutôt qu’un tunnel?

Le maire Lehouillier a également réagi aux propos du chef du Parti conservateur du Québec, jeudi. Éric Duhaime a mentionné que son parti est en faveur d’un troisième lien, mais qu’il favorise un pont, à la hauteur de l’île d’Orléans.

Gilles Lehouillier n’a pas commenté directement la proposition. Pour nous, ce qui est intéressant, c’est de voir que les appuis augmentent. On sait que plus ça va continuer, plus les appuis vont augmenter d’une façon que l'on ne pouvait imaginer.

Il réitère qu’il attend la nouvelle version du gouvernement caquiste avant de se positionner plus largement sur les options présentées.