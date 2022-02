Les menaces de Poutine contre l’Occident doivent-elles être prises au sérieux?

Au moment de lancer une invasion russe en Ukraine jeudi, le président Vladimir Poutine a averti les Occidentaux qui « tenteraient d'interférer » que la réponse de « la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences que vous n'avez encore jamais connues ». Cette menace nucléaire à peine voilée est-elle réelle ou s'agit-il d'une tentative d'intimidation?

Ce n’est pas quelque chose qu’il dit en l’air pour intimider ses adversaires , tranche pour sa part James Cameron, professeur adjoint de science politique à l’Université d’Oslo. Il y a un raisonnement. Il y a une logique.

Le président Vladimir Poutine a fait cette déclaration lors d'une allocution au peuple russe jeudi.

Quiconque tente de nous faire obstacle, et plus encore, de menacer notre pays, notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. Et elle entraînera des conséquences que vous n'avez encore jamais connues , a déclaré le chef du Kremlin.

Selon le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, l’utilisation de l’expression conséquences que vous n’avez encore jamais connues peut bel et bien être interprétée comme une menace nucléaire. Il a cependant rappelé que l’OTAN était elle aussi équipée en la matière.

Je pense que Vladimir Poutine doit comprendre que l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord est une alliance nucléaire. C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet , a déclaré M. Le Drian jeudi sur la chaîne française TF1.

Pas d’intervention militaire occidentale à l’agenda

Pour le moment, le président américain Joe Biden et ses homologues ont écarté toute possibilité d’intervention militaire en Ukraine, a rappelé James Cameron, professeur adjoint de science politique à l’Université d’Oslo, en Norvège.

Alors dans un sens, ce n’est pas une situation où [Poutine] menace directement l’OTAN d’une frappe nucléaire , croit-il.

Or, la menace du Kremlin n’est pas complètement nulle, dans la mesure où elle fait partie d’une stratégie globale coordonnée, souligne M. Cameron. Vladimir Poutine a par exemple orchestré, le week-end dernier, des exercices stratégiques nucléaires impliquant un lancement de missiles balistiques hypersoniques, entre autres armes.

Cette déclaration et ces exercices font ainsi partie de la stratégie du président russe de laisser planer la possibilité d’une attaque nucléaire, selon le professeur adjoint.

De plus, Vladimir Poutine entretient probablement quelques doutes à l’égard de l’annonce des membres de l’OTAN de ne pas envoyer de militaires en Ukraine, ajoute M. Cameron. Il essaie probablement de dissiper ces doutes en faisant planer cette menace nucléaire.

Pas la première menace nucléaire

Ce n’est pas la première fois que Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire, rappelle Gerhard Mangott, professeur de relations internationales à l’Université d’Innsbruck, en Autriche. Lors de l’annexion de la Crimée en 2014, les forces nucléaires russes ont également été mises en état d’alerte.

Comme il l’a fait en 2014, Vladimir Poutine a signalé que la Russie était prête à aller jusqu’à l’utilisation des armes nucléaires .

Si l’Occident décidait d’envoyer des troupes en Ukraine, la Russie pourrait sérieusement employer des armes nucléaires en guise de représailles, selon M. Mangott. Or, ce n’est pas un risque réel , a-t-il ajouté, parce que l’Occident ne permettra pas cette escalade.

Michael O'Hanlon, membre du centre d'études et de recherches Brookings Institution, qui se spécialise en stratégie de défense américaine, croit lui aussi que les paroles de Vladimir Poutine doivent être prises avec un grain de sel. Je les vois davantage comme une confirmation de sa nature de brute et je ne pense pas qu’elles soient particulièrement significatives.

L’arsenal nucléaire russe

La Russie peut actuellement compter sur près de 4500 armes nucléaires, dont 1500 peuvent être déployées sur des engins balistiques, selon Gerhard Mangott, de l’Université d’Innsbruck.

La Russie a une panoplie d’armes nucléaires. Elle a différents moyens de les utiliser, avec des missiles de croisière, des missiles balistiques à courte portée, des missiles balistiques à moyenne portée, des missiles balistiques à longue portée , détaille-t-il.

Bien que la Russie n’ait plus autant d’armes nucléaires que lors de la guerre froide, elle en a suffisamment pour faire les dommages désirés , dit M. Cameron de l’Université d’Oslo.