Conflit au cœur des œufs du Québec

Marlène Bonneville vend des œufs fécondés et des volailles à des propriétaires de petites fermes. Photo : Radio-Canada / Pier Gagné

Deux univers parallèles

Au Québec, une quarantaine d’entreprises se spécialisent dans la production d’œufs d’incubation. À partir de deux lignées de poules importées des États-Unis, la Ross et la Cobb, ils livrent chaque année plus de 230 millions d'œufs à de grands couvoirs, où les œufs sont incubés. Une fois éclos, les poussins sont transférés dans des fermes commerciales.

Il y a aussi plusieurs dizaines de producteurs artisans. Ils élèvent des poules de races rustiques, patrimoniales ou menacées et assurent eux-mêmes la reproduction des volailles. Certains visent l’autosuffisance alimentaire, tandis que d’autres font de la vente directe d'œufs d’incubation, de poussins et de volailles.

Marlène est microbiologiste et attache une grande importance à la biodiversité et à la préservation des races. Photo : Radio-Canada / Pier Gagné

Des petits producteurs comme Marlène Bonneville, propriétaire de l’élevage Feathers and Pines Farm à Saint-Roch-de-Mékinac, en Mauricie. Elle élève une douzaine de variétés d'oiseaux et vend des œufs fécondés et des volailles.

« On n'est pas du tout en compétition avec les grands élevages industriels. Ce qu'on fait, c'est complètement en parallèle de ça. On est vraiment dans la préservation des races. » — Une citation de Marlène Bonneville, propriétaire, Feathers and Pines Farm

Or, sans le savoir, ces producteurs artisans travaillent en quelque sorte dans l’illégalité.

Car depuis 40 ans, tout producteur qui produit des œufs d’incubation pour ses besoins personnels ou pour la vente doit détenir un quota, une sorte de droit de produire. La Fédération, les POIQ, administre un plan conjoint, c’est-à-dire le mécanisme qui régule la production et la mise en marché des œufs d’incubation. À l’origine, cet outil a été conçu pour répondre aux besoins de l’industrie avicole. Les petits éleveurs, dont les œufs ne sont pas destinés aux grands couvoirs, ont présumé qu’ils n’avaient pas à s’y conformer et ont toujours produit sans quota.

Un nouveau règlement

Mais les poules rustiques et patrimoniales gagnent en popularité. Le président des POIQ, Gyslain Loyer, dit recevoir des appels de personnes intéressées à se lancer dans la production à petite échelle.

En août dernier, la Fédération a donc décidé de régulariser le statut des producteurs artisans.

« On va faire en sorte que ceux qui nous ont appelés, on va leur donner la permission en modifiant notre règlement. » — Une citation de Gyslain Loyer, président Producteurs d’œufs d’incubation du Québec

Le président des POIQ, Gyslain Loyer, dit recevoir des appels de personnes intéressées à se lancer dans la production à petite échelle. Photo : Radio-Canada / Pier Gagné

Le règlement en question, soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires, stipule que désormais nul ne peut détenir plus de 15 poules reproductrices et 5 coqs sans quotas. Dans ce cas, la production annuelle est limitée à 500 œufs d’incubation. On permet d’autre part à cinq producteurs d’acheter des quotas. Ils pourront élever 150 poules et 45 coqs de races rustiques et produire annuellement 30 000 œufs d’incubation à des fins commerciales.

Plusieurs dizaines de petits producteurs artisans assurent eux-mêmes la reproduction des volailles et font de la vente directe d'œufs d’incubation, de poussins et de volailles Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Pelletier

La grogne des petits producteurs

La colère n’a pas tardé à se manifester chez les artisans. Propriétaire d’une petite ferme familiale à Sainte-Lucie-des-Laurentides, où il élève une cinquantaine de poules et quelques coqs, Dominic Lamontagne a sonné l’alarme.

Il déplore le geste unilatéral des POIQ, une catastrophe, dit-il, pour les petits élevages.

« On tente de nous mettre des bâtons dans les roues ou sinon de nous avaler. Ils savent pertinemment qu'il y a un mouvement artisanal qui essaie d'émerger de ce cartel-là. » — Une citation de Dominic Lamontagne, producteur artisan, auteur La ferme impossible

Dominic Lamontagne sonne l’alarme auprès des autres producteurs. Avec sa conjointe, il est propriétaire d’une petite ferme familiale à Ste-Lucie-des-Laurentides. Photo : Radio-Canada / Pier Gagné

Estimant qu’ils ne causent pas de préjudice sérieux à l’industrie des œufs d’incubation, une centaine de petits éleveurs de volailles rustiques et patrimoniales ont répliqué en demandant à la Régie d’annuler le règlement et d’être exclus du plan conjoint. En clair, ils souhaitent poursuivre librement leurs activités.

Le professeur Patrick Mundler, de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation à l’Université Laval, croit que la grogne des petits producteurs est légitime.

« Ils se sentent tout d'un coup réglementés par des gens dont ils ne pensent pas qu'ils les représentent, au fond. Je pense que quand on veut changer quelque chose, il faut toujours se poser la question de savoir comment on le fait avec les gens et pas contre les gens. » — Une citation de Patrick Mundler, professeur titulaire, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval

Le professeur Patrick Mundler s’intéresse au développement rural et à la production sans quota. Photo : Radio-Canada / Pier Gagné

L’argument de la biosécurité

Gyslain Loyer explique que c’est l’enjeu de la biosécurité à la ferme qui a motivé les POIQ. Le risque de transmission de maladies des petits élevages vers les grands est réel, selon le président des Producteurs d'œufs d’incubation.

« Je pense toujours à ce proverbe qui dit : "Si tu veux tuer ton chien, dis qu'il a la rage". » — Une citation de Patrick Mundler, professeur titulaire, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval

Le principal argument invoqué par les Producteurs d'œufs d’incubation du Québec pour changer le règlement, c’est l’enjeu de la biosécurité. Photo : Radio-Canada / Pier Gagné

D’ailleurs, le spécialiste de la biosécurité et du contrôle des maladies infectieuses Jean-Pierre Vaillancourt, invité par les POIQ à témoigner aux audiences de la Régie, nuance les affirmations de leur président.

Le vétérinaire classe les élevages en trois catégories : les grands sites de production industriels, les fermes artisanales, qui vendent des œufs d’incubation et des oiseaux, et les basses-cours, qui ne font pas de commerce.

Selon Dominic Lamontagne, la proposition des POIQ est injustifiée, car elle limite la reproduction à la ferme et porte atteinte au concept de l’autonomie alimentaire. Photo : Radio-Canada / Pier Gagné

Il affirme que les basses-cours sont des réservoirs de pathogènes, mais qu’elles ne contaminent pas pour autant les élevages commerciaux. Dans le cas des petites fermes commerciales, tant au Québec qu’au Canada, aucune étude scientifique ne permet de conclure qu’elles transmettent des pathogènes dans les gros élevages. La vigilance s’impose tout de même, selon lui.

« Vous pouvez avoir des oiseaux produits dans ces petits élevages-là qui sont des chevaux de Troie. Surtout si on parle d'élevage alternatif qui fait de la reproduction. Les oiseaux vont naître sur ce site-là puis ils vont aller ailleurs. » — Une citation de Jean-Pierre Vaillancourt, professeur, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal

Mais les problèmes de contamination peuvent tout aussi bien provenir des élevages industriels.

« La production dite industrielle, les éleveurs qu'on a au Québec, leur production se fait avec un certain risque. On le voit en Nouvelle-Écosse avec l'influenza aviaire hautement pathogène qui frappe dans un élevage. Ça va dans les deux sens. » — Une citation de Jean-Pierre Vaillancourt

Jean-Pierre Vaillancourt croit que, malgré leurs différends, petits et grands producteurs ont intérêt à dialoguer. Photo : Radio-Canada / Pier Gagné

Le spécialiste estime que les producteurs, petits et grands, ont intérêt à dialoguer malgré leurs différends. Car la multiplication éventuelle des élevages artisanaux et une plus grande proximité des sites de production pourraient un jour s’avérer lourdes de conséquences pour tous les éleveurs.

Personne ne sait combien de petits élevages compte le Québec. Éventuellement, ça va, comme on dit en bon québécois, nous péter dans face , martèle Jean-Pierre Vaillancourt.

Au Québec, l’industrie de la volaille est fragmentée. Une quarantaine de producteurs se spécialisent uniquement dans la production d’œufs d’incubation. Photo : Radio-Canada

Une nouvelle proposition sur la table

Dans l’espoir de calmer le jeu, la Fédération a déposé une nouvelle mouture de son règlement. Ainsi, un éleveur qui produit 1000 œufs d’incubation par année, mais n’en fait pas le commerce, pourrait produire sans quota. Il serait aussi possible de produire et mettre en marché jusqu’à 6000 œufs d’incubation par année, en étant exempté du plan conjoint.

À la condition toutefois que ces éleveurs déclarent le nombre d'œufs d’incubation produits, mis en marché et incubés à la ferme et qu’ils suivent une formation sur la biosécurité, la salubrité et le bien-être animal payée par la Fédération.

« Ce n'est pas la responsabilité des POIQ de se mêler du bien-être animal et des normes de biosécurité ou d'essayer de venir contrôler ce qui se passe dans les petits élevages. C'est vraiment au MAPAQ (ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec) de s'occuper de ça. » — Une citation de Marlène Bonneville, propriétaire, Feathers and Pines Farm

Si le président des POIQ y voit là un projet structurant, les éleveurs artisans opposent une fin de non-recevoir à cette proposition.

Pour Dominic Lamontagne, le terroir doit pouvoir s’exprimer librement. L’avenir de l'autonomie alimentaire et du développement des régions est en jeu. Photo : Radio-Canada / Pier Gagné

On n'arrêtera pas de faire ce qu'on fait , déclare Dominic Lamontagne. Si les POIQ décident d'appliquer leurs règlements, puis de nous mettre en contravention, on va reprendre la bataille à partir de ce moment-là.

Marlène Bonneville, pour sa part, appréhende le pire pour elle et pour d’autres petits éleveurs. On ne sera pas capables de rester dans l'illégalité. Il va falloir se départir non seulement de nos oiseaux, mais de tout le travail qui a été investi dans ces oiseaux-là.

La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, qui poursuit ses audiences publiques jusqu’au 7 mars, devra trancher. Et sa décision pourrait s’avérer déterminante pour l'avenir de l'autonomie alimentaire et le développement des régions.