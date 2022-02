COVID-19 : 48 hospitalisations et sept décès de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

De ce nombre, cinq sont aux soins intensifs de l’Hôpital de Chicoutimi.

C’est ce qui découle du bilan quotidien publié vendredi sur le site Internet de l’Institut national de santé publique du Québec (Institut national de santé publique du Québec INSPQ ).

La région enregistre toutefois une hausse de sept décès, pour un total de 346 depuis le début de la pandémie.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a toutefois précisé qu’un ajustement a eu lieu au chapitre de la compilation des données et que cinq décès survenus antérieurement ont été ajoutés au bilan quotidien de vendredi.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS recense 750 cas de coronavirus actifs.