Bande dessinée : jeter les ordures à la façon Backderf et Marini

L’année des ordures (Ça et Là)

Scénario et dessin: Derf Backderf

Traduction : Philippe Touboul

56 pages

Derf Backderf est aujourd’hui un auteur de bande dessinée reconnu. Il a reçu de nombreux prix comme dessinateur de presse dont le prestigieux prix Robert F. Kennedy Journalism Award du dessin politique.

Mais à l’orée de l’âge adulte, son destin n’était pas encore tracé. À 19 ans, il a travaillé quelques mois comme éboueur à Richfield dans l’Ohio, sa ville natale. Il a raconté cette période dans Trashed, une bande dessinée de 240 pages sortie en 2015. Cet ouvrage lui a valu sa première nomination aux Eisner Awards, prix américains de bande dessinée.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Trois cases de la bande dessinée L’année des ordures du dessinateur américain Derf Backderf. Photo : Derf Backderf / Ça et Là

Quinze ans avant cette version longue, il avait fait paraître un court récit, L’année des ordures, publié par une petite maison d’édition indépendante américaine. La traduction est aujourd’hui disponible, aux éditions Ça et là.

Même à ses débuts, le talent de Derf Backderf transparaît dans son dessin. Les détails de son trait font ressentir la chaleur, la sueur et même l'odeur de ces aventures. Le style est juste assez caricatural.

La traduction est bien franchouillarde avec son lot de putain ou de ça craint qui rend l’ancrage dans le Mid-Ouest américain plutôt difficile.

De préférence, à ne pas lire sur l’heure des repas. Les cœurs sensibles pourraient être… incommodés!

Noir burlesque, tome 1 (Dargaud)

Scénario et dessin : Marini

96 pages

Slick n’est pas un enfant de cœur, mais il plaît aux femmes. Il plaît beaucoup moins à Rex, patron de la mafia irlandaise et propriétaire du cabaret qui porte son nom. Avec raison. Slick lui doit beaucoup d’argent et il tente de reconquérir Caprice, son ex-petite amie, maintenant vedette du Rex Night Club.

Un truand à la belle gueule, une femme sexy, une bande de méchants à la tête d’un cabaret... L’histoire a déjà été écrite, lue et vue plusieurs fois, mais Marini le fait avec brio.

Dès les premières pages, Enrico Marini installe l'ambiance sombre de sa nouvelle bande dessinée, Noir burlesque. Photo : Dargaud / Marini

Après s’être frotté à Batman en 2017, dans une copublication entre Dargaud et DC Comics, Enrico Marini plonge maintenant dans les codes du polar avec Noir burlesque. Les scènes sont découpées comme un film noir, avec beaucoup de rythme.

L’ambiance est lourde et embrumée, portée par le dessin réaliste. Un peu plus et on entend la trame sonore de saxophone.

Malgré le côté très sombre, tout n’est pas noir. Les cases sont ponctuées d’une touche de rouge, comme la chevelure rouge de Caprice ou la robe d’une femme. Un élément couleur passion qui détonne.

Le tome un se lit comme un polar et laisse toute la place au prochain chapitre aussi accrocheur.

Pour l’instant, seulement la version numérique est disponible au Québec. La version physique devrait paraître au printemps.