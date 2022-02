Victoire d’une entreprise agricole du Témiscouata devant la CPTAQ

L'entreprise témiscouataine Terram Vermiculture a obtenu gain de cause devant la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), qui a autorisé le morcellement d’une parcelle de terre afin qu’elle lui redonne une vocation agricole.

Julie Grant, la présidente de Terram Vermiculture, avait en tête depuis des années d’acquérir les champs avoisinants de sa maison à Saint-Juste-du-Lac pour les cultiver. La terre, d’environ sept hectares, est en friche et est abandonnée depuis environ 35 ans, selon la productrice agricole.

Si des travaux ne sont pas effectués très prochainement, on risque de perdre le champ parce que la forêt risque de reprendre ses droits , croit-elle.

Son entreprise, située à Lejeune, fait de l’élevage intensif de vers de terre pour en recueillir le fumier qui, par la suite, sert d’engrais aux producteurs agricoles.

Julie Grant fait de l'élevage intensif de vers de terre. Grâce à l'acquisition d'un lot à Saint-Juste-du-Lac, elle pourra intensifier ses activités. Photo : Gracieuseté de Julie Grant

C’est important pour nous d’avoir un espace de culture, de remettre en culture ces champs-là, souligne Mme Grant. On veut utiliser une partie de ce qu’on va semer dans notre compost pour nourrir nos vers de terre et l’autre partie pour tester nos produits .

Lors des orientations préliminaires de la Commission de protection du territoire agricole du Québec CPTAQ , la demande avait été refusée.

La Commission considérait que les possibilités d’utilisation à des fins agricoles de cette propriété de même que de la propriété résiduelle seraient diminuées, que l’homogénéité de la communauté agricole serait affectée, et que la superficie de la nouvelle propriété créée est insuffisante pour y pratiquer l’agriculture de façon rentable , peut-on lire dans la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec CPTAQ .

En janvier dernier, Julie Grant a donc rencontré la Commission de protection du territoire agricole du Québec CPTAQ , accompagnée de la Municipalité de Saint-Juste-du-Lac et du Groupement agricole du Témiscouata, qui appuyaient sa demande, pour contester l’avis.

Selon la Municipalité et le Groupement agricole, le projet permettrait d’assurer la pérennité du territoire et des activités agricoles puisque le terrain resterait en friche sans intervention.

La Commission de protection du territoire agricole du Québec CPTAQ a finalement autorisé le morcellement d’une parcelle du lot afin de permettre à l’entreprise de redonner la vocation agricole aux champs et, par le fait même, lui permettre de diversifier et développer sa production. Dans sa décision rendue le 14 février, elle écrit que le projet aura certainement un effet positif sur le développement économique de la région .

L'entreprise Terram Vermiculture est située à Lejeune dans le Témiscouata. Photo : Gracieuseté de Julie Grant

Bon nombre de terres en friche au Bas-Saint-Laurent

Julie Grant espère que sa victoire ait un effet sur l’occupation des territoires dévitalisés.

On se bute dans l’Est-du-Québec, non pas à l’étalement urbain qui menace la protection du territoire agricole, mais à la non-utilisation des champs et à l’abandon de l’agriculture , avance-t-elle.

Kalil Mnasri, chargé de projet du Groupement agricole du Témiscouata, confirme que bien des terres sont en friche au Bas-Saint-Laurent. Selon lui, elles se comptent par plusieurs centaines d’hectares de terre dévitalisée. Certains endroits sont plus urgents à remettre en culture que d’autres , remarque-t-il.

Remettre en culture des champs, ça coûte de l’argent. Ça demande des travaux de défrichage, de drainage et de remettre le sol fonctionnel. Ça nécessite du temps et de l’argent , indique la présidente de Terram Vermiculture.

Julie Grant est d’avis que le jugement pourrait servir de jurisprudence pour les prochains producteurs qui souhaitent acquérir de petites superficies de terrain afin de mettre de l’avant des modèles émergents d’agriculture. Cela rejoindrait, selon elle, les objectifs poursuivis par le projet de loi 103.

« Ça envoie un bon message pour l’Est-du-Québec. » — Une citation de Julie Grant

Le chargé de projet du Groupement agricole du Témiscouata croit que grâce à cette décision, la Commission de protection du territoire agricole du Québec CPTAQ s’ouvre à de nouveaux modèles d’agriculture.

Je pense qu’on est en train de démontrer que c’est possible de vivre de l’agriculture même sur de petites surfaces , souligne M. Mnasri. Pour les jeunes maraîchers, ça peut être intéressant.