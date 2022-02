Enquête sur des contaminants dans des drogues du Nord-Ouest

La Dre Abigale Sprakes, assistante professeure à l’École de travail social de l’Université Lakehead à Thunder Bay, a participé à une étude de recherche sur l’utilisation de drogues illicites, à paraître en mars. Cette étude comprenait deux volets. Le premier était un questionnaire pour comprendre l’usage de drogues chez les répondants, et le second était de recueillir un échantillon d’urine (chez les 98 répondants).

Près du trois quarts des répondants ignoraient que leur échantillon comprenait des substances inconnues, et près de la moitié contenaient des opiacés. Deux tiers des répondants étaient des consommateurs solitaires.

Pour la Dre Louisa Marion-Bellemare, une omnipraticienne spécialisée en médecine familiale œuvrant au Misiway Community Health Centre, ces opiacés sont contaminés ou toxiques. Leurs effets ne peuvent être prévisibles, car l’utilisateur ne sait quelles substances y ont été ajoutées.

La crise des opioïdes fait rage à travers l'ensemble du pays. Photo : Ben Nelms/CBC

Le fentanyl, principal opiacé en circulation, est une drogue hautement addictive, qui exige des doses de plus en plus fortes chez l’usager. Ce qui entraîne des surdoses et des décès de plus en plus fréquents, surtout depuis le début de la pandémie.

Y a-t-il une lueur au bout du tunnel?

Selon la Dre Marion-Bellemare, le système de santé ne s’adapte pas assez rapidement aux nouvelles drogues disponibles. Elle croit que nous devons améliorer les accès d’entrée dans le système de santé pour les usagers de drogues illicites .

Ce rattrapage ne se réalisera qu'à travers un financement majeur et l'adoption d'une nouvelle philosophie de la santé. Il faut briser le stigma de la honte qui se rattache à la dépendance aux drogues. Il faut traiter ce phénomène comme on traite une maladie pure et simple.

Quant à la Dre Sprakes, elle parle de décriminalisation et de partage de l’information. Nous ne devons pas dire aux gens de ne pas consommer, mais bien comment consommer en toute sécurité. Ne pas les juger. C’est leur choix. Comment peuvent-ils consommer en toute sécurité, et comment pouvons-nous leur venir en aide ?

La prochaine étape de sa recherche portera sur une rétroaction plus poussée du côté des usagers solitaires. Passer d'une phase quantitative à une phase qualitative. Les usagers possèdent un savoir sur la consommation de drogues.

La Dre Sprakes veut percer le mystère quant aux raisons derrière cette consommation, et tourner celles-ci vers un partage avec les autres, pour venir en aide à leurs amis, à leur communauté. Une façon de briser l'isolement dont souffrent trop souvent les usagers. Elle rappelle que près des deux tiers des participants à sa recherche ont avoué avoir consommé solitairement, et 43 % ont renchéri avoir fait une surdose au cours des six derniers mois.