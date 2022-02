2000 $ par semaine pour les membres du comité de liaison économique de Saguenay

C’est ce que confirme une résolution du comité exécutif de Saguenay entérinée le 9 février.

L’ex-directeur de l’arrondissement de Chicoutimi et directeur Commerce et services chez Promotion Saguenay de novembre 2020 à août 2021, André Martin, qui chapeautera les travaux, recevra également 75 $ sur une base hebdomadaire pour ses frais de déplacement et 50 $ par mois pour les coûts relatifs à l’utilisation de son téléphone cellulaire personnel.

Le même traitement s’applique à Frédéric Labrecque, propriétaire de L’Érudit Café de Jonquière et ex-chef de cabinet intérimaire de la mairesse Julie Dufour, qui œuvrera aux côtés d’André Martin. Frédéric Labrecque est membre du conseil d’administration de la Corporation centre-ville de Jonquière. Il a notamment été propriétaire de garderies privées.

Les deux membres du comité transitoire, dont le mandat initial est de trois mois, auront aussi accès à un bureau et d’autres facilités à l’hôtel de ville. Ils seront également couverts par une assurance visant leur protection, leur défense et leur indemnisation dans l’éventualité d’une poursuite intentée en raison d’un geste posé dans le cadre de leurs fonctions.

La Ville a mandaté la firme Trivium Avocats pour rédiger leurs contrats. Les frais relatifs à la mise en place du Comité de liaison économique seront puisés à même le Fonds de réserve de la direction générale de Saguenay.