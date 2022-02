L’ex-chef de la diplomatie Lloyd Axworthy qualifie Poutine de « criminel de guerre »

Jeudi, la Russie a lancé une offensive tous azimuts en Ukraine. Selon un rapport préliminaire, 100 000 personnes ont fui les explosions, puis les tirs qui ont secoué les grandes villes, et des dizaines de personnes sont mortes.

Selon Lloyd Axworthy, Vladimir Poutine n'était pas une personne agréable au début de sa carrière politique, mais il était plus pragmatique qu’aujourd’hui.

Il est devenu de plus en plus délirant et s'est lancé dans toute cette histoire de la grande Russie, en disant qu'elle était responsable de l'Ukraine , dit-il en entrevue à CBC.

L’ancien chef de la diplomatie canadienne estime que Vladimir Poutine est resté nostalgique de l'époque de l’Union soviétique.

Il est issu de la culture du KGB, qui était tout imprégnée de la puissance et de la force de l'Union soviétique , rappelle Lloyd Axworthy.

Selon lui, les actions du dirigeant russe le rapprochent des criminels de guerre. Les Conventions de Genève de 1949 incluent dans les crimes de guerre l’homicide volontaire et la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire .

Lloyd Axworthy dit avoir été témoin, en 2019, de l'ingérence russe dans les affaires de l'Ukraine lorsqu’il surveillait, comme officiel, les élections présidentielles du pays.

Il se souvient d'une conversation dans un café de Kiev où les gens discutaient de l’effronterie des Russes à essayer de retourner les gens contre l'Ukraine.

Cet épisode lui a également montré la volonté du peuple ukrainien de faire respecter sa démocratie.

Une menace nucléaire en jeu, selon Lloyd Axworthy

Lloyd Axworthy, qui préside actuellement le Conseil mondial pour les réfugiés et les migrations, est convaincu que tout pays qui interviendra dans la guerre actuelle entre l’Ukraine et la Russie aura des conséquences jamais vues . Je pense que Poutine parle d'armes nucléaires , ajoute-t-il.

Selon M. Axworthy, le président russe ne s'est jamais remis de la dissolution de l'Union soviétique. Vladimir Poutine est issu de la culture du KGB, qui était imprégnée de la puissance et de la force de l'URSS, explique-t-il.

Il est convaincu que les sanctions mises en place par les autres pays ne dissuaderont pas la Russie, mais il insiste sur le fait que l'espoir n'est pas perdu.

Même si les Russes prennent le contrôle du gouvernement, il y aura toujours des actions de guérilla, des actions d'insurrection , soutient M. Axworthy.

Il exhorte le Canada à fournir l'argent, les armes et les ressources nécessaires pour renforcer les défenses de l'Ukraine.

Il affirme aussi qu'une prise de contrôle de l'Ukraine par la Russie exposerait à des frappes des pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , comme la Pologne, la Hongrie et la Roumanie. Or cette dernière a l'obligation de se porter à la défense de tout membre qui serait attaqué.

Il encourage le Canada à fournir également une aide financière aux pays voisins de l'Ukraine, qui absorbent déjà des milliers de réfugiés en fuite.

Lloyd Axworthy ajoute que le Canada pourrait démontrer son aide en accueillant des réfugiés, en particulier les personnes qui seraient les plus menacées par une prise de pouvoir russe.

Il indique aussi qu'au Manitoba le ministre de l'Éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l'Immigration, Jon Reyes, souhaite examiner les moyens de soutenir les réinstallations.

Avec les informations d'Ian Froese