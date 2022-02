L’Ontario veut offrir jusqu’à 20 000 emplois à des réfugiés ukrainiens

L'Ontario évalue que jusqu'à 20 000 emplois seraient disponibles dans la province pour des réfugiés en provenance de l'Ukraine et se dit « prêt à investir des millions de dollars pour les accueillir ».

En entrevue avec Radio-Canada, le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario, Monte McNaughton, confie multiplier les appels depuis les 30 dernières heures avec des leaders de la communauté ukrainienne, des syndicats et des employeurs du secteur privé en Ontario, notamment le secteur des technologies de l'information TI et des métiers spécialisés.

Les employeurs sont prêts à offrir des emplois bien rémunérés avec des avantages sociaux à ces personnes , a dit le ministre. Il rappelle que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée s'est aggravée en Ontario depuis le début de la pandémie et que les besoins sont immédiats.

Le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Ottawa accélère en ce moment les demandes d'immigration des Ukrainiens qui tentent de fuir le pays. 1800 demandes ont déjà été approuvées et la majorité de ces personnes vont s'établir en Ontario, confirme le ministre McNaughton.

« Mon message au premier ministre Trudeau est le suivant : nous sommes prêts à faire tout en notre pouvoir pour aider les personnes qui fuient cette crise. » — Une citation de Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences

La province appuie les organismes d'établissement pour recruter des interprètes et être en mesure d'offrir des cours d'anglais aux arrivants ukrainiens qui en auraient besoin. Le ministre dit aussi avoir suggéré à son homologue fédéral Sean Fraser la création d'une catégorie d'immigration dédiée pour ces familles.

Monte McNaughton doit aussi s'entretenir avec son homologue québécois, Jean Boulet, vendredi après-midi.

Vodka russe à la LCBO

Le chef du Parti libéral de l'Ontario, Steven Del Duca, demande à la Régie des alcools de l'Ontario, l'un des plus gros acheteurs d'alcool au monde , de cesser de vendre de la vodka importée de Russie, en solidarité avec le peuple ukrainien .

Interdire la vente de ces produits empêchera de financer davantage l'invasion illégale de l'Ukraine , a écrit Steven Del Duca au PDG de la Régie des alcools de l'Ontario LCBO , George Soleas.

L'Ontario a versé 300 000 $ à la Fondation Canada-Ukraine, jeudi. Le montant servira à des fins humanitaires, notamment à fournir de l’assistance médicale, des abris d’urgence et des denrées alimentaires, écrit le bureau de Doug Ford.