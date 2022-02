Les Néo-Écossais ukrainiens expriment leur peur face à l’invasion russe

Personne ne croyait que ça allait arriver , raconte une résidente du Cap-Breton, d'origine ukrainienne, Mariia Souckho. Tous les jours, on en discutait bien évidemment depuis trois semaines, mais on se disait que ce n’est pas possible qu’au 21e siècle il va nous attaquer, il va tuer notre peuple et personne ne va dire quoi que ce soit .

Mariia et son mari Romane Souchko sont arrivés au Canada en 2016. Ils ont vécu à Yellowknife et à Halifax avant de s’établir au Cap-Breton. Mais le frère de son mari vit un cauchemar en ce moment.

La famille de mon mari ils sont à Gostomel là ou il y a l'aéroport militaire qui est pris par les Russes, il y a des batailles qui se passent là-bas , raconte Marriia Souchko très émue.

« Le pire c’est qu’on ne peut rien faire, on ne peut pas aider. » — Une citation de Marriia Souchko, entrepreneure d'origine ukrainienne installée au Cap-Breton

On peut juste prier pour que les autres gouvernements nous aident parce que Putin est déterminé à exterminer mon pays natal.

Bien que de nombreuses personnes aient exprimé leur choc et leur incrédulité lorsque le président russe Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, en lançant un assaut à grande échelle sur de nombreux fronts, l'invasion n'a pas surpris certains Ukrainiens.

Après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, beaucoup de gens vivaient dans l'incertitude. Mais maintenant, nombreux sont terrifiés.

Il n'y a pas d'endroit sûr en Ukraine pour le moment , dit Stan Serebriakov.

Le jeune homme a participé au rassemblement jeudi à Halifax organisé par le Congrès des Ukrainiens canadiens. Il a quitté l'Ukraine en 2014, mais sa famille et les amis de sa femme restés dans le pays s'étaient préparés à une invasion. Ils étaient prêts même s’ils espéraient que d'autres pays seraient en mesure de dissuader Putin.

Des véhicules militaires dans les rues, près de Donetsk. Photo : Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

Stan Serebriakov vivait à environ 200 kilomètres de Donetsk, une ville saisie il y a huit ans par des séparatistes soutenus par la Russie. Après l'annexion de la Crimée, il sentait qu'il devait partir.

C'était un choix difficile de partir. Mais j'avais l'impression que le Canada allait être un bon endroit, sécuritaire.

Anastasia Mereshchuk est aussi sortie manifester. La femme installée à Halifax depuis huit ans est en contact avec sa famille depuis le début de l'agression. Elle raconte comment suivre cette situation de loin a mis bien des choses en perspective.

Quels que soient les problèmes que vous avez pu avoir auparavant, ils deviennent une petite chose très peu pertinente , dit-elle.

Une centaine de personnes se sont rassemblées lors d'un rassemblement en faveur de l'Ukraine devant la bibliothèque centrale d'Halifax le jeudi 24 février 2022. Photo : Radio-Canada / Steve Lawrence

Iryna Gerus a appris la nouvelle de l'invasion de sa mère. La jeune femme installée à Halifax depuis six ans a reçu un appel de sa mère qui, d'une voix tremblante, lui a dit qu'elle venait d’être réveillée par une explosion.

Une bombe a été larguée sur une usine de fabrication de chars d’assaut, à seulement 10 kilomètres de la maison de ses parents en Ukraine.

Maintenant Iryna Gerus s'inquiète pour la sécurité de ses parents.

Pour moi, vous savez, la vie peut changer, car si vos parents sont vivants, vous pouvez vous offrir le luxe de vous sentir comme un enfant , dit-elle.

« Quand des choses comme ça se produisent, ça change tout. » — Une citation de Iryna Gerus, jeune femme d'origine Ukrainienne installée à Halifax

Mariia Souchko s’attend maintenant à ce que le Canada et la communauté internationale sévissent à l’endroit de la Russie.

Il faut émettre des sanctions le plus strictes possible, dit-elle.

« Il y a plusieurs façons, seulement au niveau économique, de remettre la Russie à sa place. » — Une citation de Mariia Souchko, entrepreneure d'origine ukrainienne installée au Cap-Breton

Ce qui l’encourage dans ses moments sombres c’est l'appui des gens autour d’elle.

J’ai été tellement touchée par tous les mots, tous les messages que tous nos amis canadiens nous ont envoyés , dit la jeune entrepreneur.

Ça me donne l’espoir que ce cauchemar va finir parce qu' il y a tellement de monde gentil dans ce monde.

Le Congrès des Ukrainiens canadiens à Halifax organise un autre rassemblement en appui aux Ukrainiens, samedi après-midi, devant l'hôtel de ville d'Halifax.