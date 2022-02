Fin des mesures sanitaires au N.-B. : entre soulagement et optimisme prudent

Pour plusieurs entrepreneurs du Nouveau-Brunswick, c’est la lumière au bout du tunnel.

Dominique Ratté, copropriétaire des restaurants Guacamole à Moncton, ne cache pas sa surprise relativement à l’annonce du premier ministre, mais se dit soulagée.

J’étais quand même surprise qu’ils enlèvent tout d’un coup sec!

Mais c’est vraiment une nouvelle qui est encourageante, ça fait deux ans qu’on patauge dans l’inconnu , indique Mme Ratté.

Elle ajoute que les dernières années ont été très difficiles pour les restaurateurs, comme pour plusieurs autres entrepreneurs, qui ont dû s’adapter à de nombreuses reprises.

Chaque changement de phase, ou de couleur ou de niveau, c’était des différentes mesures qu’on devait avoir en place et souvent c’était avec un avis assez court , lance-t-elle.

Dominique Ratté se réjouit à l’idée de voir les salles de restaurants à pleine capacité et que les clients auront enfin droit à une expérience plus chaleureuse. C’est l’fun de rentrer dans une place et que ça soit plein et qu’il y ait du bruit et que ça bouge, donc on est content de voir ça revenir , dit-elle.

Tourner la page

On est vraiment contents, vraiment excités! , lance Stéphane Savoie, propriétaire d’Acadie Gym à Shippagan. Il ajoute qu’il pourra accueillir des clients qui ont arrêté de fréquenter son établissement.

La preuve vaccinale ne sera plus obligatoire au Nouveau-Brunswick à compter du 28 février. Stéphane Savoie n’est pas inquiet et précise que ses employés sont vaccinés.

On va accueillir les vaccinés comme les non-vaccinés haut la main, pas de problème avec ça , affirme-t-il.

Stéphane Savoie souligne aussi que les derniers temps ont été difficiles pour plusieurs entrepreneurs et qu’il est prêt à tourner la page.

C’était vraiment difficile d’essayer de bâtir quelque chose. De tenter de faire des nouveaux projets. Au mois de janvier, on a commencé à faire des défis pour des pertes de poids et deux semaines après, pouf, ça ferme. C’est des affaires de même qui décourageait les gens beaucoup et nous autres aussi , affirme-t-il.

Le Nouveau-Brunswick est la dernière province de l’Atlantique à annoncer ses intentions quant un échéancier d’assouplissement des mesures sanitaires et de la levée de celles-ci.

Cette annonce de Blaine Higgs n’était donc pas une surprise pour le chef de l’opposition officielle, Roger Melanson.

Les gens sont fatigués après deux ans de pandémie, c’est difficile sur la santé mentale, c'est difficile à faire les choses normalement et il y a une fatigue, aucun doute , lance-t-il.

Roger Melanson a tout de même quelques réserves sur la rapidité de l’échéancier. Le Nouveau-Brunswick a dû se confiner à nouveau le 15 janvier pendant deux semaines, face à la montée du nombre de cas et de la situation alarmante dans les hôpitaux de la province.

Le virus n’est quand même pas fatigué lui, il va continuer, c’est clair, mais il a une inquiétude de ma part, et il y a une inquiétude de plusieurs personnes de ce déconfinement total aussi rapidement. Je veux croire aussi que notre système de santé est en mesure d'absorber si d’autres cas surviennent , dit-il.

Prêt ou pas à la levée de la totalité des restrictions, le chef de l’opposition souligne qu’il y a aura sans doute une période d’adaptation pour les Néo-Brunswickois et croit que certains choisiront de continuer de porter le masque pendant un certain temps.

« Le temps nous dira si c’est la bonne décision. Je suis rassuré que le niveau de vaccination, pleinement vacciné, est assez élevé et que le niveau d'immunisation évidemment aussi. » — Une citation de Roger Melanson, chef de l'opposition officielle du N.-B.

Cette fois-ci, c’est la bonne?

Plusieurs s’interrogent à savoir si la province en a bel et bien fini avec les confinements et les restrictions sanitaires. On se souviendra que le Nouveau-Brunswick était passé en phase verte en août dernier, pour ensuite imposer de nouvelles restrictions à l’arrivée des variants Detla et Omicron.

Stéphane Savoie se croise les doigts. On va souhaiter, honnêtement j’ai confiance. Je pense que c’est le temps de passer à autre chose. Côté économique, ça a fait beaucoup beaucoup mal aux entreprises et je pense qu’on ne peut pas continuer à jouer au yoyo de cette façon-là tout le temps, il faut apprendre à vivre avec le virus , pense-t-il.

Quand ils allègent les restrictions, c’est un moment de bonheur, mais suivi d’un côté plus craintif. [...] Mais pour faire un changement aussi drastique, je ne pense pas qu’il y aura un aussi gros recul, mais encore une fois, je garde une petite réserve, une petite gêne , lance Dominique Ratté, copropriétaire de restaurants à Moncton.

