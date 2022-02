Des élus et gens d’affaires demandent la fin du dépistage à la frontière

Les maires des villes frontalières de Niagara Falls et Windsor ainsi que des représentants de l'industrie touristique disent que le test de dépistage de la COVID-19 obligatoire pour entrer au Canada est inutile et mine le tourisme.

Le gouvernement Trudeau a annoncé plus tôt ce mois-ci que le test PCR qui était exigé à la frontière canadienne serait remplacé par un test antigénique à partir du 28 février. Les voyageurs devront aussi être vaccinés.

Selon un groupe d'élus municipaux et de gens d'affaires, le fédéral devrait aller encore plus loin et mettre fin à tout dépistage à la frontière terrestre canado-américaine.

Ils affirment que la preuve de vaccination devrait suffire, comme pour entrer aux États-Unis en voiture.

« Même le test rapide annoncé la semaine dernière, c'est pas si facile. Il ne suffit pas de faire le test à votre chambre d'hôtel le matin en partant et d'arriver au Canada. Le test doit être fait par un pharmacien ou un médecin. » — Une citation de Philippe Bachand, boutique hors taxes de Philipsburg

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, ajoute qu'il faut prendre rendez-vous, qu'il y a un coût et donc que ça peut dissuader les voyageurs.

« Ça donne simplement une illusion de sécurité. Les gens pleinement vaccinés n'ont pas besoin de se faire tester. » — Une citation de Drew Dilkens, maire de Windsor

Le maire de Niagara Falls, Jim Diodati, dit que l'industrie touristique locale a besoin des touristes américains. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche de la part du maire de Niagara Falls, Jim Diodati, qui note que la vaste majorité des nouveaux cas de COVID-19 sont le résultat de la transmission communautaire.

« Voyager n'est pas plus risqué que d'autres activités. » — Une citation de Jim Diodati, maire de Niagara Falls

Il dit que l'économie de sa ville a été ravagée et étouffée par la pandémie et que l'industrie touristique ne peut pas endurer un autre été de paralysie. Il note que la moitié des revenus de l'industrie locale vient normalement des touristes américains.

Le maire Diodati presse Ottawa d'abandonner le dépistage à la frontière dès maintenant, alors que l'industrie touristique planifie son marketing pour la saison estivale.

Industrie touristique ravagée

La présidente de l'Association des hôtels du Canada, Susie Grynol, affirme elle aussi qu'il y a urgence d'agir, expliquant que les réservations pour l'été sont en cours.

« Si on rate un troisième été de suite, notre secteur risque sérieusement de s'effondrer. » — Une citation de Susie Grynol, présidente de l'Association des hôtels du Canada

Beth Potter, présidente de l'Association de l'industrie touristique du Canada, demande également la fin du dépistage inutile à la frontière.

Notre industrie [dont les retombées] se chiffraient auparavant à 105 milliards de dollars par année a fondu de moitié, dit-elle. Des centaines de milliers d'emplois ont été perdus.

Nous avons contacté le bureau du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui nous a renvoyés à l'Agence de la santé publique du Canada. L'Agence n'a pas commenté pour l'instant.