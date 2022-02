Décentralisation de postes de fonctionnaires : les régions auront-elles plus de poids?

C'est ce qu'affirme la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

L'idée, c'est de pouvoir regrouper certaines expertises dans les régions concernées. Les ministères qui ont un objectif plus élevé [de décentralisation] ce sont les ministères du Tourisme, de l'Environnement, de la Faune, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec MAPAQ , des ministères qui ont une vocation régionale beaucoup plus élevée , a-t-elle indiqué.

La ministre responsable de l'Administration municipale et présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel (archives) Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Pour l'instant, au Bas-Saint-Laurent, une seule ville – Matane – a été ciblée pour accueillir l'un des 15 bureaux gouvernementaux partagés qui seront implantés dans la province. Ces bureaux pourront accueillir les employés de divers ministères. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bureau dans une ville qu'il n'y aura pas d'emplois de la fonction publique, explique la ministre.

« L'idée, ce n'est pas de construire des bureaux ou d'avoir des infrastructures. En grande majorité, ces gens-là vont être en télétravail au minimum trois jours par semaine. » — Une citation de Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale

Ainsi, comme Québec souhaite privilégier les secteurs dits dévitalisés où les retombées économiques de ces emplois seront les plus élevées, les MRC de Témiscouata, des Basques, de La Mitis et de La Matapédia seront également visées par la stratégie gouvernementale, assure Sonia LeBel.

Le député de Rimouski réclame des postes de direction

De son côté, le député de Rimouski, Harold LeBel, applaudit le transfert de postes de l'administration publique vers les régions. Il ne croit toutefois pas que cette façon de faire donnera véritablement plus de poids aux régions dans l'appareil gouvernemental.

C'est correct, ça va créer des emplois, mais ce n'est pas une stratégie de développement régional et ce ne sont pas des postes de direction , affirme-t-il.

« Les postes décisionnels, ils vont les garder à Québec, avec les ministères. » — Une citation de Harold LeBel, député de Rimouski

Il nous a été impossible pour l'instant de confirmer de quelle nature sont les postes qui ont été transférés dans la région ou qui le seront.

Cependant, les emplois décentralisés sont attribués par attrition ou sur une base volontaire, ils sont donc tributaires des départs à la retraite et des employés de la fonction publique qui souhaitent déménager en région.

Ça sera des postes importants pour ces Municipalité régionale de comté MRC -là, mais, on ne parle pas de directions régionales de ministères, on parle d'un certain nombre de fonctionnaires qui s'installent en télétravail et qui vont travailler pour des équipes de Québec et de Montréal , souligne le député LeBel.

Qu'à cela ne tienne, le premier ministre François Legault réalise ainsi, quelques mois avant le déclenchement des élections, une promesse qu'il avait faite pendant la campagne électorale de 2018.

Les électeurs devront toutefois le réélire une seconde fois s'ils souhaitent qu'il concrétise au complet sa promesse, soit de décentraliser 5000 postes en tout d'ici 2028.

Avec la collaboration de Louis Lessard et Jérôme Lévesque-Boucher