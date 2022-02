Des amateurs de l’arrière-pays incendient des arbres pour leur plaisir

L’expression Kootenay candle ou chandelle de Kootenay est utilisée dans la région pour décrire la pratique qui consiste à incendier un arbre mort en hiver.

Parce que le bois mort et sec s’embrase vite, l’arbre entier s'embrase. Ses flammes, qui peuvent atteindre une hauteur de 20 mètres, sont visibles de très loin.

Cette pratique, devenue populaire chez des amateurs de plein air de la région des Kootenay, en Colombie-Britannique, inquiète les autorités.

Le sergent Mike Wicentowich, de la GRC de Trail, se dit alarmé par le nombre de chandelles de Kootenay signalées à la police.

Les arbres morts servent souvent d’habitat à la faune et y mettre feu perturbe inutilement l’écosystème , explique le sergent Wicentowich.

Le Service des incendies de la région de Kootenay ajoute qu’incendier des arbres morts en hiver peut causer des feux de forêt au printemps et en été.

Si le feu brûle assez longtemps et intensément, il peut se rendre jusque dans les racines, continuer à brûler en hiver et refaire surface lorsque les conditions sont plus sèches , précise Glen Gallamore, directeur adjoint du Service des incendies.

La pratique de mettre feu à des arbres morts dans l’arrière-pays n’est pas unique à la région de Kootenay.

Des chandelles sont allumées dans plusieurs autres régions de l’Amérique du Nord, dans l’arrière-pays, mais sont connues sous d’autres noms.

La GRC affirme que les individus qui ont mis feu à des arbres au centre de villégiature Red Mountain pourraient faire face à des accusations de méfaits, recevoir des amendes et être bannis de l’endroit.

La GRC de Trail demande à quiconque aurait de l’information en lien avec les récents actes incendiaires de communiquer avec eux.

Avec les informations de Brendan Coulter