Les vols de véhicules en forte hausse à Montréal

Pour la deuxième année consécutive, le véhicule utilitaire sport (VUS) du constructeur japonais est le véhicule le plus volé au Québec, selon le palmarès 2021 d'Équité Association, une organisation qui aide les assureurs à contrer les vols et la fraude.

Le montréalais Hugo Bourgoin en sait quelque chose. Il s'est fait voler son Honda CR-V en plein jour à la fin de janvier, pendant qu'il faisait une balade en traîneau avec sa femme et sa fille dans un parc. Le temps de faire un tour de parc, d'arrêter jouer un petit peu, de glisser, on revient et alors qu'on est encore dans le sentier, à quelques secondes de revenir à la voiture, bien sous nos yeux, notre CR-V s'en va tout tranquillement , raconte-t-il.

Il faut dire que le Honda CR-V est l'un des véhicules les plus vendus au Québec. Selon Jean-Claude Gravel, propriétaire de plusieurs concessionnaires automobiles, c'est pour cette raison qu'il est très prisé par les voleurs.

« Le véhicule est victime de son succès. Plus il est vendu, plus il est en demande pour les pièces ou pour être revendu dans un autre pays, alors les voitures et les VUS les plus populaires sont ceux qui sont le plus volés. » — Une citation de Jean-Claude Gravel, propriétaire de concessionnaires automobiles

Les concessionnaires ne sont pas à l'abri. Gravel Honda est parfois victime de vols dans son propre stationnement ou lorsque ses véhicules sont prêtés en courtoisie, ce qui a fait bondir les primes d'assurance de l'entreprise. On a eu une augmentation de 300 %. La prime a triplé. Et ça, c'est à part des déductibles qui ont monté d'à peu près 1000 % , dit Jean-Claude Gravel.

La chaîne d'approvisionnement en cause?

En 2021, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a dénombré 6572 vols de véhicules à Montréal. Une hausse de 37 % comparativement à l'année précédente et du jamais-vu depuis 2012.

Et le phénomène dépasse les frontières de la métropole. Depuis que le déconfinement est en place, effectivement, c'est à la hausse et une hausse rapide, que ça soit au Québec ou en Ontario , indique Charles Rabbat, un ancien policier qui est maintenant vice-président au développement des affaires chez Intelli-Force Sécurité et conseiller spécial pour Marquage Antivol Sherlock.

S'il est impossible d'établir avec certitude quelle est la cause de la hausse des vols, plusieurs pointent du doigt les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. La pénurie mondiale de puces électroniques, utilisées dans la fabrication de véhicules, a forcé plusieurs constructeurs à réduire leur production.

Les voleurs profitent de la situation, estime Jean-Claude Gravel. À cause de la pandémie, il y a des raretés de pièces, alors les voitures sont beaucoup, beaucoup en demande.

Le Honda CR-V, c'est un modèle qui est très en demande sur les marchés internationaux, qui n'est pas restreint à l'Amérique du Nord, mais qui est homologué dans plusieurs marchés. Donc, ça en fait peut-être une cible intéressante pour les voleurs qui veulent exporter , ajoute l'expert automobile de CAA-Québec, Jesse Caron.

Selon Charles Rabbat, les vols de véhicules sont la plupart du temps l'oeuvre de réseaux criminels qui utilisent le port de Montréal pour mener leurs activités. Le crime organisé italien, le crime organisé russe, le crime organisé libanais, précise-t-il. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a retrouvé des véhicules avec des plaques du Québec à Beyrouth, au Liban, en Russie, en Sierra Leone, au Nigeria.

Le reportage d'Olivier Bachand.

Des stratagèmes sophistiqués

Les stratagèmes des voleurs évoluent au gré de la technologie. Ils sont notamment capables de déjouer les clés intelligentes qu'il faut habituellement avoir sur soi pour démarrer un véhicule, en appuyant sur un bouton situé à côté du volant.

Un des modus operandi exige la présence de deux malfaiteurs. L'un d'entre eux se place près de la résidence du propriétaire du véhicule, avec un appareil qui permet de capter et d'amplifier les ondes de la clé intelligente qui se trouvent dans la maison. L'autre reste quant à lui près de la voiture avec un autre appareil.

Le signal de la clé intelligente va arriver dans l'appareil du malfaiteur qui est à côté de l'auto et lui, c'est comme s'il avait la clé dans ses poches à ce moment-là. Il peut déverrouiller la portière, s'asseoir dans le véhicule, démarrer le moteur et partir , explique Jesse Caron. Le tour est joué en moins d'une minute.

Un autre stratagème est toutefois beaucoup plus répandu. Le voleur doit forcer la porte du véhicule et ensuite se brancher au port OBD 2 (on board diagnostic), c'est-à-dire à la prise diagnostique située sous le tableau de bord.

On va y insérer un petit module électronique qui permet au malfaiteur, avec un ordinateur ou un autre appareil, d'aller carrément dans l'ordinateur de commande du véhicule et créer une clé intelligente. C'est comme si on repartait à zéro et qu'on assignait une nouvelle clé intelligente au véhicule , indique Jesse Caron.

C'est vraisemblablement de cette manière qu'Hugo Bourgoin s'est fait voler sa voiture. Quand elle a été retrouvée, la portière présentait des traces d'effraction. Quand le policier m'a appelé, il m'a dit : "Venez, mais c'est sûr que vous ne pourrez pas partir avec votre voiture. Assurément, votre clé ne fonctionnera plus pour ouvrir les portes ou pour faire démarrer le véhicule" , poursuit-il.

Son Honda CR-V a été localisé le lendemain du vol, dans un stationnement situé à seulement un kilomètre du parc où elle avait été dérobée. Surprenant? Pas vraiment. Après leur vol, les malfaiteurs déplacent le véhicule qu'ils ont subtilisé et le laissent reposer une journée ou deux au cas où un système de repérage permettrait de le retrouver rapidement. Une technique pour éviter de se faire pincer par la police.

Dans le cas d'Hugo Bourgoin, c'est un huissier qui a fait la découverte. Il trouvait ça louche qu'il y ait un CR-V dans le fond du stationnement. Il a entré le numéro de plaque, et a vu que c'était un véhicule volé. L'huissier a installé un sabot de Denver sur notre véhicule pour être sûr qu'il ne bouge pas de là et a communiqué avec le 911.

Freiner les voleurs

Hugo Bourgoin se demande pourquoi Honda conçoit des véhicules aussi faciles à voler. Le fabricant, tout ce qu'il trouve à nous dire, c'est : "Faites-vous installer un système de repérage". C'est ce qu'on a fait finalement, mais on comprendra, c'était des coûts de centaines de dollars supplémentaires , déplore-t-il.

Chez Gravel Honda, on a décidé de prendre le taureau par les cornes sans attendre le constructeur. On a un système chez nous qu'on fait. Pour l'instant, il est confidentiel. Si le moindrement un voleur essaye de partir avec le véhicule avec une fausse clé, automatiquement le système d'alarme se déclenche et la voiture ne part pas , explique Jean-Claude Gravel.

Charles Rabbat croit également que les constructeurs ne prennent pas cet enjeu suffisamment au sérieux. Ils pourraient faire beaucoup plus. Tout manufacturier qui se respecte devrait installer un protecteur d'OBD , croit-il. Le petit boîtier métallique, qui protège la prise diagnostique, peut être installé aux frais du propriétaire et coûte de 200 $ à 250 $.

Pour se prémunir contre les vols, on peut aussi placer ses clés intelligentes dans une boîte de métal lorsque le véhicule est garé à la maison, ce qui bloque leur signal et empêche donc les voleurs de l'amplifier.

Outre le système de repérage et le protecteur d'OBD, on peut aussi installer une bonne vieille barre antivol qui permet de verrouiller le volant. En fait, plus il y a de couches de sécurité, plus le voleur sera découragé. Et il risque de choisir un autre véhicule.