Une boucanière détruite dans un incendie à Petit-Cap

Cinq brigades de pompiers ont été appelées sur les lieux de l'incendie selon le chef pompier de la brigade de Cap Pelé, Ronald Cormier.

Les brigades de Shediac, Beaubassin, Port Elgin et Bayfield ont été appelées en renfort et le feu a été éteint vers 5 h vendredi matin.

L'édifice est une perte totale, mais personne ne se trouvait dans l’édifice au moment de l’incendie.

Les pompiers et les policiers ne pensent pas qu’il s’agit d’un acte criminel.

C’est une mince consolation pour le propriétaire de l'entreprise, Michel LeBlanc.

Quand j’ai eu l’appel qu’il y avait le feu dans l'usine, je ne pouvais pas le croire. Quand je suis arrivé cinq minutes après, ça avait commencé à brûler, mais on a vérifié les caméras et on a vu les vidéos, c’est accidentel , explique-t-il.

Seul le fumoir a été détruit et l’entrepôt a été épargné, souligne M. LeBlanc.

Environ 40 personnes travaillent dans cette usine, mais Michel LeBlanc précise que ces employés seront redirigés vers l’une des quatre autres entreprises dont il est propriétaire.

Ce dernier a évoqué qu’il souhaite reconstruire les installations qui ont été détruites.

L'été dernier la GRC a enquêté sur une série d'incendie dans des boucanières de la région, mais ces affaires font toujours l'objet d'une enquête.