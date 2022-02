Dans l’œil du Québec

Le Projet Manicouagan est une initiative de scientifiques et d’artistes souhaitant redécouvrir l’œil du Québec. En septembre 2021, cinq aventuriers du projet se sont rendus au cœur de la région.

Une semaine de rame et de randonnée leur a permis d’explorer des paysages méconnus. Ils ont atteint le haut du mont Babel, point culminant de l’astroblème. L’équipe a ainsi récolté une mine d’or de données inédites.

Que ce soit des données de drone, de sonar bathymétrique ou de LiDAR, nous avons recueilli des informations qui n'existaient pas sur ces lieux , affirme le géomaticien Erwan Gavelle, coordonnateur scientifique de l’expédition.

L’astroblème de Manicouagan n’est pas un simple cratère. L’impact de la météorite a formé un trou au sol, mais la zone au milieu de ce cratère s’est surélevée. Le même phénomène est observé à plus petite échelle lorsqu’une goutte d’eau tombe dans une flaque.

Dans le relief particulier de l'œil du Québec, un écosystème remarquable s’est développé. L’impact de la météorite a créé un mont Babel très à pic. La végétation y varie alors de manière fulgurante.

Les données recueillies permettront de tout savoir sur ces forêts.

« Le gros avantage à prendre des données géospatiales est de pouvoir générer un jumeau numérique. C’est une représentation virtuelle de la réalité. De là, on peut par exemple générer des scénarios de changements climatiques sur le territoire et simuler les impacts que ça peut avoir. »

Une partie de la végétation de l'œil du Québec était cependant inatteignable par les explorateurs. La construction du barrage électrique Daniel-Johnson dans les années 1960 a fait monter le niveau de l’eau dans l’astroblème. Le réservoir Manicouagan s’est alors formé. Il a submergé de vastes forêts sur des territoires ancestraux innus.

Que sont devenus ces paysages? La plongeuse Nathalie Lasselin s’est jointe au Projet Manicouagan pour en avoir le cœur net.

Au fond du réservoir, elle a pris des images exclusives. Devant elle, les arbres noyés depuis 60 ans se tenaient encore bien droits. On a vraiment l’impression d’être dans la forêt boréale telle qu'on la connaît à la surface, simplement sous l'eau , raconte-t-elle.

Les branches gorgées d’eau se sont courbées vers le haut. En l’absence d’air, les arbres n’ont toutefois pas pourri.

Le Projet Manicouagan est loin d’être terminé. Des chercheurs partenaires des universités de Montréal et de Sherbrooke découvrent ce riche écosystème qu’ils n’ont pas fini d’étudier.

« Ces données permettent de mieux connaître le territoire et, quand on le connaît mieux, on est capable de comprendre que ces forêts-là sont incroyables et qu’il est important de les garder telles qu'elles sont. »