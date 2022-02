La police de Winnipeg doit rebâtir sa relation avec les habitants, selon Brian Bowman

Je pense qu'il y a du travail à faire pour s'assurer que le Service de police de Winnipeg répond, aux yeux des Winnipégois, aux besoins et aux valeurs de notre communauté.

Toutefois, le maire de Winnipeg affirme se réjouir de la fin pacifique du convoi des camionneurs mercredi. Mais il déplore les commentaires de la police pendant les trois dernières semaines.

Il cite, en exemple, les propos tenus mercredi lors d’une conférence de presse par le porte-parole de la police, Rob Carver, qui a affirmé que les protestaires étaient l'un des groupes de manifestants les plus raisonnables et les plus accueillants que ses services aient jamais rencontrés.

Je ne crois pas qu'il soit raisonnable ou respectueux pour les Winnipégois d'occuper nos rues pendant trois semaines en violation de nombreuses lois , lance M. Bowman.

Le maire assure que les commentaires de Rob Carver ont soulevé beaucoup de questions pour les Winnipégois .

« Nous voulons que les Winnipégois aient confiance dans le service de police de Winnipeg. » — Une citation de Brian Bowman, maire de Winnipeg

Le convoi des camionneurs devant le Palais législatif de Winnipeg a commencé le 4 février. Les manifestants ont ralenti la circulation et klaxonné dans le centre-ville pendant près de trois semaines. Mercredi à 17 h, les manifestants ont plié bagage à la suite d’un avertissement lancé par la police de Winnipeg.

Brian Bowman dit avoir fait part de ses réflexions sur la façon dont la manifestation avait été gérée au président du Conseil de police de Winnipeg, le conseiller municipal de Saint-Norbert Rivière Seine Markus Chambers.

Il dit attendre avec impatience les résultats des examens des communications ayant eu lieu lors de ces manifestations.

Heather Stefanson un peu plus satisfaite

Pour sa part, la première ministre Heather Stefanson remercie les policiers pour le travail formidable qu'ils ont accompli pendant la manifestation.

Ce sont des professionnels qui gèrent ces situations et je pense qu'ils l'ont fait avec beaucoup de diligence , affirme-t-elle.

Évidemment, ils ont pu travailler en étroite collaboration avec les manifestants et négocier avec eux, et donc c'était relativement pacifique, d'après ce qu'on m'a dit. Et je suis simplement heureuse que les choses aient été résolues de manière pacifique.

Le directeur du Département de sociologie et de criminologie de l'Université du Manitoba, Frank Cormier, dit avoir été frappé de voir à quel point la manifestation de Winnipeg s'est déroulée différemment de celle d'Ottawa, où près de 200 personnes ont été arrêtées.

Il est surtout surpris de la liberté laissée aux manifestants à Winnipeg.

C'était plutôt surprenant de voir la marge de manœuvre qui semblait leur être accordée par rapport à d'autres groupes qui ont manifesté, bloqué des routes ou fait d'autres choses dans le passé , analyse-t-il.

Selon M. Cormier, bien qu'il soit toujours positif qu'une manifestation se termine sans confrontation majeure, il faut aussi se demander combien de temps la population est prête à attendre pour obtenir ce résultat pacifique.

Pourquoi a-t-on permis que cela dure aussi longtemps? , s'interroge-t-il?

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk