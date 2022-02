La fransaskoisie trouve sa place au Festival Heritage de Saskatoon qui débute samedi

L’événement se tiendra cette année en mode hybride. Son but est de promouvoir l’héritage culturel, civique, naturel et artistique de la Ville des Ponts.

La Société historique de la Saskatchewan SHS collabore avec plusieurs organismes fransaskois comme l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Conseil Culturel Fransaskois (CCF) et la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) pour offrir une gamme d’activités gratuites en ligne aux personnes qui souhaitent découvrir l’histoire de la francophonie en Saskatchewan.

Certaines de ces activités incluent des visites guidées virtuelles en direct de la cathédrale et du Musée de Gravelbourg, une présentation sur le travail du Centre des Archives fransaskoises ainsi qu’une conversation autour de la présence de la culture africaine au Canada et dans les Prairies.

Selon la coordonnatrice de la programmation à la Société historique de la Saskatchewan SHS , Leslie Garrido-Diaz, il s’agit d’une occasion pour souligner et célébrer la contribution des communautés à l’histoire de la Saskatchewan.

« Depuis quelques années, on est tous motivés par une envie d’être bien plus visibles dans les festivals anglophones et de pouvoir augmenter cette visibilité de la langue française qui existe en Saskatchewan. »