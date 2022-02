Les glaces forcent encore la modification d’horaires à la traverse Matane-Côte-Nord

Cette nouvelle modification concerne la période entre le 28 février et le dimanche 6 mars.

Ainsi, le lundi, mardi, vendredi, les traversées se feront à 8 h et 15 h entre Matane-Godbout. Mercredi et jeudi les traversées auront lieu à 8h et 15h entre Matane et Baie-Comeau. Samedi les traversées se feront à 8 h et 11 h entre Matane et Godbout. Dimanche les départs entre Matane et Baie-Comeau se feront à 11 h et 15 h.

Horaires détaillés entre Matane-Baie-Comeau-Godbout du 28 février au 6 mars 2022 Horaires détaillés entre Matane-Baie-Comeau-Godbout du 28 février au 6 mars 2022 Lundi 8 h Matane-Godbout - 15 h Godbout-Matane Mardi 8 h Matane-Godbout - 15 h Godbout-Matane Mercredi 8 h Matane- Baie-Comeau - 15 h Baie-Comeau-Matane Jeudi 8 h Matane-Baie-Comeau - 15 h Baie-Comeau-Matane Vendredi 8 h Matane-Godbout - 15 h Matane-Godbout Samedi 8 h Matane-Godbout - 11h Godbout-Matane Dimanche 11 h Matane- Baie-Comeau - 15 h Baie-Comeau- Matane

La Société des traversiers du Québec précise que les réservations qui avaient déjà été prises seront honorées.