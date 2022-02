Le chef des pompiers de Greenwich surpris d’aprendre la fermeture de sa caserne

La municipalité du comté de Kings, en Nouvelle-Écosse, a voté la fermeture du service d'incendie volontaire de Greenwich et la remise de ses actifs au service de la ville voisine de Wolfville lors d'une réunion spéciale du conseil cette semaine.

Jason Ripley, le chef du service d'incendie volontaire de Greenwich, a appris la décision lorsque le directeur général adjoint l'a appelé à 20 h 30 pour dire qu'ils étaient sur le point d'envoyer un communiqué de presse annonçant la fermeture.

« J'ai été surpris. J'ai été très choqué! » — Une citation de Jason Ripley, le chef du service d'incendie volontaire de Greenwich

Le conseil municipal avait discuté des besoins de lutte contre les incendies de la région au cours de la dernière année environ, mais n'avait pas annoncé qu'il voterait sur la fermeture du département mardi et le sujet n’était pas à l'ordre du jour du conseil.

Le procès-verbal de la réunion montre qu'il s'agissait d'une réunion spéciale tenue par vidéo et comprenait le conseil municipal du comté de Kings, le conseil de la ville de Wolfville et la commission de protection contre les incendies de Greenwich.

Le débat s'est déroulé à huis clos. Le conseil du comté de Kings a voté 9 voix contre 0 en faveur de la fermeture du département et de l'exécution d'un accord avec la ville de Wolfville pour qu'il fournisse des services d'incendie dans le district de Greenwich.

Jason Ripley a dit qu'il avait demandé au conseiller Jim Winsor de retarder l'envoi du communiqué de presse pour qu'il puisse le dire lui-même aux 39 pompiers volontaires, mais il a refusé d'attendre.

Le chef Jason Ripley est pompier volontaire depuis 20 ans. Photo : Gracieuseté : service d'incendie volontaire de Greenwich

Il les a donc avisés par courriel avant de placer une vidéo sur les réseaux sociaux. La station doit fermer dans cinq semaines, le 1er avril.

C'est très décourageant. Nous nous sentons assez trahis par la façon dont le processus s'est déroulé , dit le chef.

Trente-sept jours, c'est un délai assez court pour prendre une décision de cette conséquence et pour le conseil d’avoir pris la décision en une seule nuit c’est déroutant.

Le conseiller, Jim Winsor, soutient que la fermeture du service permettrait d’économiser 130 137 $ par an.

Il explique aussi que le bâtiment de la caserne de Greenwich avait besoin d'être remplacé bientôt de même que celui de Wolfville.

Le coût estimé pour remplacer la caserne de pompiers de Greenwich est de 2,5 millions $, et le coût pour celle de Wolfville est de 3,2 millions.

La fermeture de Greenwich fait en sorte qu’il y aura une seule caserne à construire. Le maire de la municipalité, Peter Muttart, dit que le processus avait commencé lorsque Greenwich avait fait part de ses inquiétudes quant à ses niveaux de financement. La municipalité a embauché l'entreprise ontarienne Emergency Management & Training pour évaluer la situation il y a sept mois.

Le conseil a reçu le rapport peu de temps avant la réunion de mardi et a voté pour la fermeture de la commission de Greenwich le même jour. Les gens de la région vont pouvoir compter sur le service d'incendie volontaire de Wolfville et sur 11 autres services d'incendie .

Ce serait le service d'incendie de Wolfville, mais ce serait une toute nouvelle installation. Ce serait l'installation la plus moderne au moment de la construction , explique le maire de la municipalité du comté de Kings, Peter Muttart.

La commission de protection contre les incendies de Greenwich possède quatre camions et d'autres outils d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Les bénévoles ont recueilli entre 33 et 50 % de cet argent pour les acheter. Tous ces actifs passeront à la caserne de Wolfville.

Les membres de la commission de Greenwich étaient à la réunion du conseil. Mais, Jason Ripley dit que deux des trois membres travaillent en fait pour le service d'incendies de Wolfville.

Nous pensons qu'il y a un conflit d'intérêts entre ces deux personnes. Deux des trois font partie de ce service d'incendie et ont tout à gagner de cette décision , croit-il.

Le maire a dit qu'il ne savait pas si l'un des membres de la commission de Greenwich travaillait pour Wolfville, mais il ne pensait pas que c'était un problème. Cela reviendrait à supposer qu'ils soient en conflit. Je ne serais pas prêt à faire ce genre d'hypothèses. Ce sont toutes de bonnes personnes , déclare Petter Muttart.

Le chef, Jason Ripley pense qu’il aurait dû être invité à cette réunion et il croit que le conseil aurait dû consulter le public avant de prendre une décision aussi importante.

Le service d'incendie de Wolfville est à environ cinq kilomètres du service de Greenwich, et Jason Ripley dit que ces minutes supplémentaires sont essentielles.

Lorsqu'on parle d'un incendie, il s'agit évidemment d'une situation d'urgence où l'on a besoin d'aide le plus rapidement possible , dit-il. Cela pourrait potentiellement mettre des vies et des biens en danger.

Cela pourrait également augmenter l'assurance des propriétaires qui se trouvent maintenant à plus de 13 kilomètres d'une caserne de pompiers.

Le conseil municipal a voté la fermeture du service d'incendie de Greenwich à compter du 1er avril, dissolvant son équipe de 39 bénévoles. Photo : Gracieuseté : service d'incendie volontaire de Greenwich

La commission de Greenwich gère tous les appels non liés au feu. L’équipe de bénévoles répond à environ 100 appels par an dans le district de 2 500 habitants. Par exemple, au cours de la semaine dernière, il y a eu des appels pour une collision entre véhicules, une alarme d’incendie à la maison de retraite locale et 12 appels concernant des inondations sur une période de 5 heures lors de la tempête de vendredi dernier.

Ils sont également les premiers intervenants et sont souvent les premiers sur les lieux lorsque quelqu'un fait une crise cardiaque ou s'étouffe.

La municipalité du comté de Kings n’a pas de postes garantis dans une autre caserne pour les 39 pompiers volontaires de Greenwich.

Les personnes qui ont un grade maintenant, qui sont pompiers depuis des années et qui ont gravi les échelons, vont évidemment perdre leur poste. Ces personnes seront probablement moins motivées pour rejoindre un autre service , penseJason Ripley, qui est pompier volontaire depuis 20 ans.

Il veut que la municipalité suspende la fermeture et parle d'abord au public. Il n’est pas fermé à une fusion si cela améliore la sécurité incendie. Mais à son avis, il y a encore beaucoup de choses à discuter pour la suite des choses.