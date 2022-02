Le Canada doit être prêt à accueillir les Ukrainiens en toute sécurité, dit un expert

L'Europe est confrontée à une nouvelle crise migratoire massive en raison de l'invasion russe en Ukraine et le Canada devrait se préparer à fournir l'asile à ceux qui fuient la violence, selon un expert canadien en sécurité.

Ce serait une chance pour le Canada de vraiment, vraiment intervenir , a déclaré Michael Bociurkiw, un Canadien en Ukraine qui a été le porte-parole de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe au plus fort des tensions qui ont suivi l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014.

[Il faut] dire aux Ukrainiens : vous êtes les bienvenus au Canada, avec, vous savez, l'assouplissement des règles sur les visas, les séjours temporaires, ce genre de choses , a-t-il précisé.

Le Canada a promis de donner la priorité aux demandes d'immigration en provenance d'Ukraine  (Nouvelle fenêtre) afin de mettre en sécurité les personnes fuyant le pays le plus rapidement possible.

Le premier ministre Justin Trudeau a également annoncé jeudi la création d'une nouvelle ligne d'assistance téléphonique, pour toute personne au pays ou à l'étranger ayant des questions urgentes d'immigration liées à l'Ukraine .

Nous avons travaillé ces dernières semaines pour nous préparer exactement à de telles éventualités , a déclaré jeudi le premier ministre.

Des citoyens ukrainiens attendent à la gare de Przemysl, en Pologne, près de la frontière ukrainienne, le 24 février 2022, après avoir fui l'Ukraine sous les bombardements russes. Photo : Getty Images / JANEK SKARZYNSKI

M. Bociurkiw s'est exprimé jeudi depuis la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, où la journée a commencé tranquillement avec une procession ordonnée de résidents faisant la queue devant les distributeurs automatiques de billets et s'approvisionnant dans les magasins avant de laisser place aux sirènes de raid aérien et à la panique organisée .

Des annonces publiques ont dit aux gens de s'abriter sur place et de fermer leurs arrivées de gaz.

M. Bociurkiw a vu une demi-douzaine de véhicules transportant les derniers diplomates canadiens partir pour la frontière polonaise après avoir récemment déménagé à Lviv depuis la capitale Kiev, qui a subi de violents bombardements.

M. Bociurkiw a ajouté que les diplomates occidentaux à qui il avait parlé avaient exprimé leurs craintes que la région ne soit menacée par des colonnes de chars russes venant de Biélorussie, il a donc compris le calcul de partir.

Il a prédit que les Ukrainiens eux-mêmes prendraient bientôt cette décision aussi. De nombreux résidents de Lviv, décrite comme la capitale culturelle de l'Ukraine, pourraient être bien adaptés à une nouvelle vie au Canada, selon lui.

Lviv est la Silicon Valley de cette partie de l'Europe. Tant d'Ukrainiens talentueux, dont beaucoup ont plusieurs diplômes. C'est exactement le type d'immigrants dont nous avons besoin au Canada en ce moment. Des médecins, des dizaines de milliers de gens de l'industrie médicale ici sont extrêmement qualifiés , a déclaré M. Bociurkiw.

En effet, plus d'un million d'Ukrainiens vivent déjà au Canada et, en 2016, environ 4 % des personnes au Canada qui ont répondu au recensement se sont identifiées comme étant d'origine ukrainienne.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, gravement préoccupé par la détérioration rapide de la situation en Ukraine et les conséquences humanitaires dévastatrices qu'elle aura, a exhorté les pays voisins à garder leurs frontières ouvertes aux Ukrainiens qui cherchent la sécurité à l'extérieur du pays.

Le Canada pourrait également faire face à une demande d'ouverture de ses frontières, car on ne sait pas combien de temps l'Europe gardera les siennes ouvertes ou dans quelle mesure elle sera disposée à accueillir ce qui pourrait être un afflux de millions de nouveaux demandeurs d'asile, a précisé M. Bociurkiw.

Il y a beaucoup de lassitude des migrants, si l'on peut dire, en Europe , a-t-il souligné.

Le Canada doit en faire plus, selon Jagmeet Singh

Compte tenu de la pression exercée sur la communauté internationale et le peuple ukrainien, le Canada doit faire plus que donner la priorité aux demandes de ceux qui fuient les zones de conflit, a déclaré jeudi le chef du NPD, Jagmeet Singh.

Nous ne pouvons pas avoir un autre scénario comme celui que nous avons vu en Afghanistan, où les gens fuyaient la tragédie en Afghanistan et n'ont pas pu arriver au Canada en raison de défis dans le système qui ont rendu les choses si compliquées, qui ont rendu leur candidature si difficile , a affirmé M. Singh.

Il a suggéré que le gouvernement permette aux Ukrainiens de venir sans visa, afin de rendre le processus aussi simple que possible pour que les gens trouvent la sécurité au Canada.

Le gouvernement s'est engagé à faire venir 40 000 réfugiés afghans au Canada lorsque les États-Unis ont annoncé qu'ils retireraient leurs forces militaires du pays, ce qui a finalement conduit le gouvernement afghan à tomber aux mains des talibans en août dernier.

Le gouvernement prévoit qu'il faudra deux ans pour atteindre cet objectif et, jusqu'à présent, seulement 7885 environ sont arrivés sur le sol canadien.

Le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a déclaré que la difficulté réside dans le fait que le Canada n'a pas de présence diplomatique dans le pays et qu'il n'y a aucun moyen de faire sortir les Afghans du pays.

Nous pensons que c'est une situation différente , a déclaré Nicole Giles, sous-ministre adjointe d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lors d'un point de presse jeudi.

Le Canada entretient des liens étroits avec le gouvernement ukrainien qui détient toujours le pouvoir et l'Ukraine partage des frontières avec l'Union européenne. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC a également des bureaux des visas et des centres de demande de visa dans les zones voisines, a précisé Mme Giles.

Le ministère avait préparé des ressources supplémentaires dans la région en prévision d'un afflux important de demandes à venir au Canada.

Le gouvernement a accepté de délivrer des titres de voyage aller simple aux Ukrainiens et aux membres de la famille des citoyens canadiens et des résidents permanents qui n'ont pas de titres de voyage.

Les ressortissants ukrainiens au Canada peuvent également demander une prolongation de leur permis d'études ou de travail pour rester en toute sécurité dans le pays, a-t-elle conclu.