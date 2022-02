Une centaine de nouveaux producteurs de sirop d’érable dans la région

L'automne dernier, Québec a autorisé sept millions d'entailles supplémentaires à travers la province, dont un peu plus d'un million dans la région.

Il y a une centaine de nouveaux producteurs qui vont pouvoir démarrer une entreprise pour environ 300 000 entailles. Le reste, ce sont des entreprises déjà en production qui ont demandé à pouvoir agrandir leur érablière , explique le président des Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Justin Plourde.

Il estime que les nouveaux producteurs pourront commencer leur production dès le printemps 2023.

Selon M. Plourde, il était temps que de nouveaux contingents soient octroyés, notamment en raison de la demande grandissante pour les produits de l'érable. La dernière émission d'entailles remontait à 2016.

Partout où est-ce qu'on passe, on entend parler d'acériculture. On le voit aussi dans nos ventes, les dernières années, c'est 20 % d'augmentation par année, une chance qu'on avait notre banque de sirop pour répondre à la demande , affirme le président régional, qui exploite également une érablière à Rivière-Bleue, au Témiscouata.

« On voit qu'il y a une croissance, une demande. C'est toujours agréable de voir que notre industrie se développe à vitesse grand V comme ça. » — Une citation de Justin Plourde, président des Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

Certains producteurs de l'ouest de la province ont déjà lancé leur production pour la saison 2022, mais au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, il faudra vraisemblablement attendre à la mi-mars, le temps que les températures se réchauffent.

En 2021, les acériculteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont produit 28 millions de livres de sirop d'érable (archives). Photo : iStock / ImageInnovation

Les conditions sont là, on a quand même eu un hiver rigoureux avec beaucoup de neige. On est en train de faire les derniers préparatifs et c'est la météo qui décide toujours de tout là-dedans. On espère que les températures douces ne retarderont pas trop , dit M. Plourde.

L'année dernière, la saison avait commencé plus tôt qu'à l'habitude dans la région. Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie avaient d'ailleurs enregistré le meilleur taux de rendement de la province, avec une production de 3,32 livres de sirop par entaille.

Avec la collaboration de Catherine Poisson