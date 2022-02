La Nouvelle-Écosse, territoire des mastodontes il y a 80 000 ans

Le conservateur de la géologie, Tim Fedak, dit que les os, les dents et une défense d'un mastodonte ressemblant à un éléphant ont été trouvés en 1991 dans une carrière de gypse au nord de Halifax, près de Milford.

Ils nettoyaient cette couche boueuse et l'opérateur de la pelle a remarqué ce qui ressemblait à des morceaux de défense et des dents , raconte M. Fedak. Ensuite, ils ont appelé le musée.

Le gypse fait partie des minéraux laissés après l'évaporation d'un ancien océan. Comme il est sensible à l'érosion par l'eau, les dépôts de gypse peuvent être entrecoupés de tunnels, de grottes et de gouffres.

Notre mastodonte était probablement venu boire et serait tombé dans le gouffre , explique le conservateur. Lorsque les glaciers sont revenus dans la région, le corps du mastodonte était recouvert de boue, sans contact avec l'oxygène. Il était protégé par ces archives boueuses.

Les paléontologues qui ont exhumé les restes ont travaillé pendant huit mois pour déterrer un trésor de fossiles, y compris des tortues anciennes, des grenouilles, des plantes et même des excréments de mastodonte.

Nous commençons à comprendre que ces dépôts de gouffres sont vraiment une occasion unique d'avoir un aperçu des écosystèmes anciens , souligne M. Fedak, ajoutant que l'analyse des excréments a révélé que le mastodonte était mort à l'automne.

En utilisant une technique connue sous le nom de résonance paramagnétique électronique, les chercheurs ont déterminé que les restes avaient 80 000 ans, ce qui signifie que la créature géante est morte avant que le dernier des glaciers de la période glaciaire ne recouvre la province de glace pouvant atteindre deux kilomètres d'épaisseur.

L'exposition Age of the Mastodon qui s'ouvrira samedi présentera également un squelette complet et monté, qui est un composite de découvertes précédentes d'autres parties du monde.

Les mastodontes étaient légèrement plus petits que les éléphants, mesurant environ trois mètres à l'épaule, et leur aire de répartition s'étendait de l'Alaska et du Yukon au centre du Mexique, et des côtes du Pacifique à celles de l'Atlantique.

Considéré comme l'un des plus grands mammifères de la période glaciaire, le mastodonte appréciait les forêts d'épinettes et les marais de la Nouvelle-Écosse.

L'exposition sera présentée à Halifax jusqu'en janvier 2023 et elle fera ensuite une tournée de la province.