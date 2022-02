Tempête de neige et fermeture d’écoles en Nouvelle-Écosse

Le Conseil scolaire acadien provincial indique que ses écoles sont fermées dans les régions de Greenwood, de Clare et d’Argyle. Il s'agit de l'école secondaire de Clare et des écoles Joseph-Dugas, Stella-Maris, Belleville, Wedgeport, Pubnico-Ouest, et Rose-des-Vents.

D’autres écoles du regroupement métro vont fermer plus tôt que prévu. Les école des Beaux-Marais, Bois-Joli, du Carrefour, Beaubassin, du Grand-Portage, et Mer et Monde vont fermer à midi. Les écoles secondaires du Sommet et Mosaïque vont fermer à 13 h 15

Selon Environnement Canada, les régions du sud-ouest de la province et de la côte atlantique, du comté de Digby jusqu’à Halifax, seront les plus touchées par la tempête avec une accumulation de 15 à 20 cm de neige, voire plus par endroits, à compter de vendredi matin.

Les chutes de neige devraient cesser au cours de la soirée ou de la nuit.

Environnement Canada recommande la prudence aux automobilistes.