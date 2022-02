L’armée russe intensifie ses attaques à Kiev

Ces tirs, constatés par une journaliste de l’AFP, ont été confirmés par l’armée de terre ukrainienne. Sur son compte Facebook, cette dernière soutient avoir détruit deux des missiles lancés par l’armée russe en plein vol.

L’armée de terre a publié une courte vidéo amateur montrant un immeuble en proie à un incendie.

De son côté, le maire de Kiev Vitali Klitschko a indiqué que trois personnes avaient été blessées, dont une grièvement, par des débris de missiles tombés dans un quartier résidentiel du sud-est de la capitale.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a dénoncé ces tirs russes.

Des tirs horribles de missiles russes sur Kiev. La dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée par l'Allemagne nazie. L'Ukraine a vaincu ce démon et vaincra aussi celui-ci , a affirmé Dmytro Kouleba dans un message sur Twitter.

Tôt en matinée vendredi, l’administration de Kiev signalait une menace aérienne et demandait à ses citoyens de se réfugier d’urgence.

Ces attaques surviennent au moment où les forces armées russes semblent s’approcher de plus en plus de la capitale. Selon des informations diffusées par l’Associated Press, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a dit lors d’un appel téléphonique aux législateurs que les forces terrestres qui sont entrées par le Bélarus étaient à une trentaine de kilomètres de Kiev.

Des pompiers regardent un immeuble à logements touché par un missile russe. Photo : Reuters / Ministère ukrainien de l'Urgence

Au terme du premier jour de combat, le Kremlin prétend avoir détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes, ainsi que 18 stations radar des systèmes de défense antimissile – des déclarations invérifiables.

En contrepartie, Kiev réplique avoir abattu jeudi cinq avions et un hélicoptère de l'armée russe et avoir tué une cinquantaine d' occupants russes dans l'est du pays.

Dans ce contexte, la Russie affirme avoir rempli avec succès tous les objectifs qu'elle s'était fixés au premier jour de son invasion de l'Ukraine.

Dans son bilan quotidien, publié dans une vidéo dans la nuit de jeudi à vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait état d’un bilan de 137 morts et 316 blessés depuis le début de l’attaque russe.

Le président a également lancé un appel à la communauté internationale, plaidant que l’Ukraine était laissée seule face à la Russie.

« Qui est prêt à combattre avec nous? Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l'Ukraine la garantie d'une adhésion à l'OTAN? Tout le monde a peur. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

Selon le président, des groupes de sabotage se sont infiltrés à Kiev dans le but de l'assassiner.

Pour faire face à l'invasion russe, le président Zelensky a ordonné dans un décret jeudi soir la mobilisation générale pour 90 jours de toutes les personnes soumises à la conscription militaire et des réservistes .

La capitale Kiev a passé sa première nuit sous un couvre-feu en vigueur de 22 h à 7 h. Les transports publics ne fonctionneront pas pendant cette période, a-t-il expliqué, mais les stations de métro resteront ouvertes en permanence pour servir d'abris en cas de frappes.

Des Ukrainiens s'abritent dans une station de métro à Kiev après les attaques russes sur la capitale ukrainienne. Photo : Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

Environ 100 000 personnes ont fui leur foyer en Ukraine, et plusieurs milliers d'autres ont quitté le pays, a affirmé l'ONU jeudi.

L'invasion russe a suscité une pluie de condamnations partout dans le monde.

Le président américain Joe Biden, entre autres, a annoncé une série de nouvelles sanctions visant les banques, élites et exportations russes, qui vont selon lui faire de Poutine un paria sur la scène internationale.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, l'a imité. Le personnel de l’ambassade canadienne en Ukraine a également quitté le pays.

L'offensive russe a commencé jeudi à l'aube, après la reconnaissance lundi par le président russe Vladimir Poutine de l'indépendance de territoires séparatistes ukrainiens du Donbass, dans l'est de l'Ukraine.