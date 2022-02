Peu d’options pour glisser à nouveau sur la route de la Montagne

Fervents de glisse, propriétaires terriens dans le secteur visé, motoneigistes, employés municipaux, élus, de nombreuses personnes ont convergé, lundi soir, vers la salle Charles-Dugas.

Tel que promis, la Ville a tendu l’oreille aux citoyens quant aux options qui pourraient rendre de nouveau accessible la pente, non aménagée pour les sports de glisse, en vue de la prochaine saison hivernale.

Amateurs de luge, skieurs, motoneigistes, raquettistes et randonneurs se côtoyaient jusqu’à tout récemment en ces lieux très prisés par les familles et les adeptes de plein air.

Le maire, Mathieu Lapointe, a fait un exposé de la situation et a expliqué la décision de la Ville d'interdire la glisse dans ce secteur, à la fin janvier. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L'Administration municipale ne permet toutefois plus que la raquette et la randonnée pédestre sur la portion comprise entre le Fer à cheval et la chapelle située au sommet, et ce, pour une question d’assurance responsabilité.

Les participants ont pu constater que deux choix s’offriront, de façon globale, à Carleton-sur-Mer, soit restreindre les usages ou instaurer des horaires à respecter en fonction des différentes activités pratiquées. Pour les véhicules motorisés, soit on permet, soit on ne permet pas , résume le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe.

Si l'exercice de jeudi soir aura permis aux citoyens de mieux comprendre l'enjeu, il n'aura pas permis de soulever de très nombreuses idées.

Les gens sont arrivés avec des solutions, mais somme toute, l’éventail des possibilités est quand même assez mince. C’est sûr qu’on va avoir des défis à cohabiter sur la montagne, c’est très clair , a admis le premier magistrat au sortir de la rencontre, ajoutant que le statu quo n’est plus possible .

« Il va y avoir des choix à faire, c’est très clair. La route est quand même étroite, c‘est très accidenté et il y a une forte pente avec beaucoup d’usagers. » — Une citation de Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

La Ville a temporairement permis aux propriétaires des résidences situées dans le secteur concerné de circuler à motoneige, mais les autres doivent désormais atteindre le sommet de la montagne par le sentier fédéré de la montagne à Bouchard.

Les citoyens ont pu soumettre des idées et poser des questions à l'Administration municipale. Photo : Radio-Canada

Les citoyens présents jeudi soir ont pu constater que certains usagers perdront visiblement l'accès à la montagne pour pratiquer leur activité de prédilection. Je suis sûre qu’on va trouver une solution. Tu me demandes si j’en vois une maintenant? Non. C’est complexe! La route n’est pas assez large , s’esclaffe une citoyenne.

Un autre citoyen rencontré après la séance est d’avis que la Ville est en quelque sorte coincée , et ce, en raison des exigences des assureurs et du risque de poursuite en cas d’accident. Une solution? Elle est dure à trouver! , déplore-t-il.

De nombreuses restrictions

Si une solution semble si difficile à trouver, c’est que de nombreuses contraintes devront être respectées afin que les activités pratiquées sur place soient couvertes par la police d'assurance de la Ville, et donc, autorisées.

Il faut que les activités soient isolées les unes des autres, ça ne peut pas cohabiter sur une même piste , a expliqué le directeur général de Carleton-sur-Mer, Antoine Audet. De plus, les gens qui montent ne peuvent pas être dans le même espace que les gens qui descendent. C’est quand même une contrainte d’aménagement importante , note le gestionnaire.

Cette barrière installée au pied de la côte du mont Saint-Joseph indique que les activités de glisse y sont désormais interdites. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Enfin, les activités de plein air et celles relevant du sport motorisé ne peuvent pas non plus cohabiter dans un même lieu comme ce fut le cas auparavant.

La possibilité de faire signer une décharge à ceux et celles pratiquant des sports de glisse sur le site a été évoquée par des citoyens, mais celle-ci a rapidement été évacuée.

Un formulaire ne serait pas suffisant pour avoir une couverture en responsabilité civile. Ça prend plus que ça , a expliqué Vincent Landry, ex-directeur du parc régional du Mont-Saint-Joseph.

Et ensuite?

Carleton-sur-Mer espère trouver une solution en vue de la prochaine saison hivernale. La Ville souhaite planifier les sommes nécessaires à de potentiels aménagements dans son prochain budget, qui sera préparé l’automne prochain.

Un comité formé jeudi soir sera chargé d'élaborer des propositions visant à dénouer l’impasse et à les présenter aux élus. Celui-ci sera composé de représentants de la Ville et du parc régional du Mont-Saint-Joseph. Six citoyens qui ont levé la main lors de la consultation en feront également partie.

L’Unité régionale loisir et sport (URLS) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pourrait également être approchée pour y siéger.