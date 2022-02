Le Festival International du Film sur l’Art célèbre ses 40 ans

Présenté du 15 au 27 mars, le Festival International du Film sur l’Art (FIFA) propose une programmation plus ample que jamais à l’occasion de la célébration de son 40 e anniversaire. Plus de 200 films provenant de 46 pays, dont une quarantaine en compétition, seront projetés en salle et diffusés en ligne.

Le FIFA s’ouvrira avec la première mondiale du documentaire Je me soulève, d’Hugo Latulippe, au Monument-National. Le film, qui fait référence dans son titre au printemps érable, établit des liens entre la poésie et la politique.

Selon Philippe Drago, directeur général et artistique du FIFA, il s’agit également d’une œuvre qui traite de la langue et de la communication. La nature des échanges entre êtres humains, dans le contexte d’un confinement planétaire qui dure depuis deux ans déjà, est une thématique qui ressort dans la programmation.

Il y a beaucoup de réflexions sur qui nous sommes , explique Philippe Drago au sujet de la sélection cinématographique. Quasiment tous les films qui sont présentés au festival ont été produits pendant la pandémie.

On sent qu’il y a beaucoup d'intériorisation au niveau de la création, au niveau de l'écriture des films, et donc ça devient des paroles qui sont très individuelles. Et ça, c'est vraiment passionnant, parce que ça crée une rencontre avec un ou une artiste qui est face à nous, que ce soit à travers un écran ou dans une salle de cinéma , dit-il

« Il y a beaucoup d'intimité dans les films de cette année. » — Une citation de Philippe Drago

Deux autres longs métrages québécois concourront en compétition officielle, dont Projet pigeons, un huis clos très méta sur le monde du théâtre, tourné en noir et blanc, réalisé par l’acteur Emmanuel Schwartz. Incroyable , assure Philippe Drago.

Il y a aussi La somme de nos rêves, de Jérémie Battaglia et Johanne Madore, un film qui parle de cirque mais de façon tellement sensible, avec un regard tellement spécifique, que c'est vraiment fantastique , estime le directeur du FIFA.

Se rassembler autour d’une table

Notant que le FIFA est le plus grand festival de cinéma sur l'art au monde, Philippe Drago insiste sur l’aspect rassembleur autour de cette capacité humaine qu’est la création artistique . Il compare l’événement à une grande table sur laquelle on va mettre des films, des expériences, de la nourriture, du vin .

Les gens qui veulent se joindre à nous viennent nous rejoindre à cette grande table. Ils peuvent manger à cette table et ils peuvent aussi apporter leurs plats , image-t-il

La variété et le partage, tant de l’art que du discours, sont des notions qui allument particulièrement Philippe Drago cette année. Laissons-nous inspirer. Débattons, savourons nos divergences, écoutons nos différences, qu’elles hurlent ou qu’elles chuchotent. (Re)découvrons-nous , déclare-t-il par voie de communiqué.

Des jurys éclectiques

Evelyne Brochu Photo : Pamplemousse média

Six prix au total seront distribués par deux jurys. Le premier, qui jugera les 18 longs métrages de la compétition internationale, est composé de la comédienne québécoise Evelyne Brochu; de la directrice du festival italien Lo schermo dell’arte, Silvia Lucchesi; du programmateur français Jean-Jacques Peretti; du réalisateur franco-brésilien Vincent Rimbaux; et de la commissaire américaine Joanna Raczynska.

Le jury de la compétition internationale courts métrages, quant à lui, est formé de la réalisatrice québécoise Miryam Charles, du programmateur sud-coréen Sanghoon Lee, et de la directrice générale de MOMENTA Biennale de l'image, la Montréalaise Audrey Genois.

Tribunes et cartes blanches

Les nombreux films présentés en sélection ou hors compétition par le FIFA sont répartis dans différentes tribunes , qui elles sont divisées en cartes blanches .

Il y a par exemple la Tribune de toutes les célébrations , qui diffusera en collaboration avec l’Opéra national de Paris une adaptation du Faust de Charles Gounod.

Dans la Tribune à tous les regards , qui s’emploie à donner la parole à d’autres témoins et passeurs de culture , on peut voir la carte blanche de Silvia Lucchesi, une des membres du jury, qui propose cinq courts et moyens métrages réalisés par des artistes visuels et de performance italiens.

Enfin, la Tribune de toutes les créations offre une vaste sélection de films s’intéressant à plusieurs disciplines artistiques comme la danse, la photographie, l'architecture et la musique.

➤ Pour consulter la programmation du 40e Festival International du Film sur l’Art  (Nouvelle fenêtre)

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.