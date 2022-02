COVID-19 : Le sous-variant BA.2 prend de l’ampleur en Alberta

Le sous-variant BA.2 est plus contagieux que le BA.1, mais son impact sur la transmission communautaire n'est pas clair, disent les experts.

D'après ces dernières données, le BA.2 n'est pas prédominant, mais il s'agit tout de même d'une tendance à la hausse dans le temps , indique Sarah Otto, professeure à l'Université de la Colombie-Britannique et membre d'un groupe indépendant de modélisation de la COVID-19.

Les non-vaccinés à risque

Selon la Dre Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, l’efficacité du vaccin sur le sous-variant BA.2 est à peu près équivalente à celle contre le BA.1.

Nous aurions donc tendance à voir une propagation plus agressive dans une population non vaccinée et une propagation plus ou moins similaire dans la population vaccinée , dit-elle.

Des données recueillies au Royaume-Uni au cours des quatre derniers mois montrent que les personnes n'ayant reçu que deux doses du vaccin contre la COVID-19 sont quatre à sept fois plus susceptibles d'être hospitalisées que celles ayant reçu trois doses, explique la Dre Saxinger.

Selon elle, la levée des restrictions sanitaires doit être accompagnée d'un effort sérieux pour inciter les gens à recevoir leur troisième dose et pour inciter les personnes qui n'ont pas été vaccinées à se faire vacciner, car c'est ce qui fera toute la différence.

Situation en Alberta

Jeudi, la province a annoncé 682 nouvelles infections au SRAS-CoV-2 pour un total de 10 626 cas actifs sur son territoire.

Les autorités sanitaires indiquent également que 1372 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, soit 15 de plus que mercredi. Parmi ces personnes, 90 sont aux soins intensifs.

La moyenne du taux de positivité des tests PCR au cours des 7 derniers jours s'établit à 22,89 %.

Jusqu’à maintenant, 90,1 % des Albertains âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 et 86,5 % en ont reçu au moins deux.

Avec les informations de Jennifer Lee