Le modèle d’affaires de la Véloroute des Bleuets sera revu pour 2023

C’est ce qu’a confirmé en entrevue jeudi soir le directeur général de la Véloroute des Bleuets, David Lecointre, à la suite de l’assemblée générale annuelle.

Il a été établi que le conseil d’administration de la Corporation de la Véloroute des Bleuets va travailler sur la révision du modèle d’affaires, son financement, les services aux cyclistes qui sont dans les Maisons du vélo et la Vélomobile vont être travaillés en 2022, pour qu’à partir de 2023 la Corporation puisse continuer à offrir des services d’excellence aux usagers tout en respectant sa capacité financière , a-t-il annoncé.

Le circuit cyclable qui ceinture le lac Saint-Jean a accueilli plus de 300 000 visiteurs pour la première fois en 2021. Il représente un attrait touristique important pour le Lac-Saint-Jean.

Pour réaliser la planification stratégique 2017-2022, on a utilisé des surplus accumulés pendant quatre années et maintenant on vient à la fin de cette période-là et on a besoin de réviser avec nos partenaires les moyens qui nous permettront de continuer à offrir ces services-là après 2022 , a-t-il poursuivi.

David Lecointre a expliqué qu’initialement la corporation devait fournir la moitié du budget de fonctionnement à parts égales avec les municipalités. Or, actuellement, elle fournit les deux tiers des quelque 900 000 $ du budget.

Dans l’année 2022, on va travailler avec nos partenaires municipaux pour connaître les montants que chacun est capable d’investir afin de soutenir les services à la clientèle , a-t-il conclu à ce sujet.

De meilleures relations avec le Canadien National CN

Par ailleurs, les nouvelles semblent meilleures du côté des nouveaux tronçons qui avaient été projetés à Saint-Gédéon et Chambord, mais qui n’avaient pas vu le jour en raison de relations difficiles avec le Canadien National, propriétaire des terrains qui auraient été utilisés.

Ce que je peux dire sur l’évolution du dossier dans le cadre du Canadien National, c’est qu’il y a des bonnes relations. On devrait pouvoir utiliser la collaboration avec le Canadien National CN pour finaliser le dossier de Saint-Gédéon puis à Chambord on travaille sur le dossier pour trouver une solution qui permette de continuer le développement de la Véloroute des Bleuets en améliorant la sécurité des cyclistes en les sortant de la route 169 , a assuré David Lecointre.

La situation était particulièrement dangereuse du côté de Chambord où deux nouvelles portions sont planifiées.

Un président reconduit

Par ailleurs, une séance du conseil d'administration s'est tenue après l'assemblée générale. Elle a permis de reconduire dans ses fonctions le président de la Véloroute, Michel Chiasson, pour une quatrième année.