Il est indéniable que la Russie subira les contrecoups économiques des sanctions annoncées par l’Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis principalement. La chute boursière de jeudi en témoigne : le RTS, l’indice principal de la Bourse de Moscou, a plongé de 38 %, une chute de valeur estimée à environ 250 milliards de dollars.

L’action du producteur public russe de gaz naturel Gazprom a perdu plus de 30 % de sa valeur et la banque Sberbank a chuté de plus de 45 %.

N’empêche, c’est près de 40 % du gaz naturel d’Europe qui vient de Russie. Et c’est 25 % du pétrole consommé sur le continent européen qui arrive du pays de Vladimir Poutine. Le tiers de l’approvisionnement gazier en Europe passe par l’Ukraine.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le pouvoir énergétique de la Russie

Moscou détient les manettes de l’approvisionnement énergétique de l’Europe et il est très clair que l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie auront du mal à trouver de nouvelles sources énergétiques advenant que les Russes ferment le robinet.

Mais, il n’est certainement pas dans l’intérêt de la Russie de réduire ses exportations de gaz naturel et de pétrole. Le pays en serait nécessairement une victime sur le plan économique alors que les hydrocarbures représentent la principale exportation du pays et que l’Union européenne est son premier client.

La Russie est l'un des plus importants producteurs de pétrole du monde (archives). Photo : iStock

L’Allemagne a annoncé, il y a quelques jours, la suspension de la certification du pipeline Nord Stream 2, construit depuis septembre 2021, mais qui n'est pas encore en activité. Ce pipeline, qui parcourt 1200 kilomètres sous la mer Baltique, doit permettre le transport de gaz naturel de la côte russe près de Saint-Pétersbourg jusqu'à Lubmin en Allemagne.

C’est un projet évalué à près de 15 milliards de dollars canadiens, payés à moitié par Gazprom et par d'autres géants énergétiques comme Shell et Engie. Nord Stream 2 suit le circuit du premier pipeline, Nord Stream, en parallèle, en activité depuis 2011. Ultimement, les deux pipelines pourront permettre le transport de 110 milliards de mètres cubes de gaz naturel, ce qui est l’équivalent du quart du gaz naturel consommé par les pays de l'Union européenne.

Le terminal du gazoduc Nord Stream 2, à Lubmin, en Allemagne. L'Allemagne a suspendu le processus de certification du gazoduc mardi. Photo : La Presse canadienne / AP/Michael Sohn

Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont opposés au projet Nord Stream 2 en raison de la puissance russe et de la dépendance que ce projet crée à l'égard du gaz russe. Les États-Unis ont imposé des sanctions aux entreprises russes qui ont participé à la fabrication du pipeline.

Ce pipeline se retrouvera, à coup sûr, au cœur des tractations entre les pays de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN et la Russie pour tenter de trouver une issue à la crise. Tout le monde a intérêt à ce que l’Allemagne certifie Nord Stream 2, Berlin qui a amorcé sa sortie du nucléaire et qui compte sur l’approvisionnement gazier de la Russie.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Un impact économique mondial incertain

Entre-temps, il reste à déterminer quel sera l’impact de cette guerre sur l’économie mondiale. Des économistes s’attendent à ce qu’un conflit qui persiste entraîne une récession technique en Europe, peut-être une stagflation , selon les économistes de la Banque Nationale. Ce terme désigne une économie en stagnation en même qu’une forte inflation des prix et des salaires.

C’est certain qu’avec une hausse du gaz naturel en Europe et une hausse du prix du pétrole, ça peut exacerber ces facteurs dans la même direction , a dit Charles Émond, le président-directeur général PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec, à Zone économie jeudi soir.

« L’inflation, ce n’est pas grave tant qu’il y a de la croissance. [...] Mais s’il y a de l’inflation et qu’il n’y a plus de croissance, ça, c’est une combinaison un peu plus délicate. » — Une citation de Charles Émond, président-directeur général de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Le prix du pétrole pourrait monter à 120 ou 150 dollars américains le baril, ce qui pourrait entraîner le prix de l’essence à la pompe à plus de 1,80 $ le litre. Le prix du gaz naturel, en hausse de 300 % depuis un an en Europe, continuera d’exacerber l’inflation énergétique en Europe.

L’inflation alimentaire pourrait s’accélérer encore un peu alors que la Russie est aussi un important producteur de grains. Un ralentissement de ses exportations agricoles pourrait avoir une incidence sur les prix, tout comme la hausse des coûts de l’énergie.

Cela dit, les agriculteurs, les minières et les producteurs de fertilisants du Canada pourraient profiter d’un embargo sur les produits agricoles russes. Le Canada et la Russie sont des leaders mondiaux en matière de production de blé et de potasse. Et le Canada pourrait gagner des parts de marché sur la Russie si des sanctions plus dures étaient imposées.

Il est important d’ajouter que le Canada et la Russie ne sont pas des partenaires commerciaux importants. En suspendant les permis d’exportation, Ottawa s’attaque à 700 millions de dollars d’exportations sur un total de 500 à 600 milliards de dollars par année en échanges commerciaux internationaux.