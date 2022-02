QUB musique met en avant sa contribution à la musique québécoise

De plus, la musique québécoise représente 76 % des écoutes de QUB musique, alors que la moyenne avoisine les 8 % sur ses rivales.

On est tout petit, on n’a pas deux ans et on est une alternative pour redonner l’avantage à la culture d’ici , se réjouit Marc-André Laporte, directeur principal de QUB musique.

QUB musique, qui refuse de communiquer le nombre de ses personnes abonnées, propose un catalogue de 75 millions de chansons.

Si QUB musique diffuse des artistes anglophones comme Adele ou Drake, la plateforme met en avant la contribution de ses 3600 listes de lecture à la découvrabilité de la musique créée par des artistes du Québec. Le travail éditorial, nos 3600 listes de lecture qu’on fait manuellement, ça c’est payant , a-t-il ajouté.

Il existe un vrai désir et un besoin de découverte, d’écoute de la musique d’ici , a-t-il ajouté.

Dominique Fils-Aimé Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

Ainsi, QUB musique fait côtoyer l’artiste québécoise Dominique Fils-Aimé et la légendaire Nina Simone sur une même liste d’écoute dans un contexte qui se veut cohérent afin que la personne qui l’écoute apprécie aussi des chansons moins connues.

Selon Marc-André Laporte, les personnes qui composent les listes de lecture ont toutes auparavant travaillé pour CISM, la radio de l’Université de Montréal, ou la radio communautaire CIBL et ont quelque chose dans le cœur pour la découverte, pour oser mettre de l’avant ce qui se fait au Québec .

Résultat, 13 des 15 albums les plus écoutés l’an dernier sur QUB musique sont interprétés par des artistes du Québec, dont Charlotte Cardin. Avoir Hubert Lenoir dans notre Top 15, ça montre qu’il y a une belle curiosité pour ce qui se fait ici.

Pour promouvoir la musique québécoise, QUB musique peut bénéficier du travail réalisé en collaboration avec l’industrie musicale locale.

On est dans un petit marché, on a une proximité avec les artistes, les distributeurs et les maisons de disques. On travaille ensemble à trouver des façons de créer de la visibilité et de bien présenter ce qui se fait dans la plateforme.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin.