Le conflit en Ukraine entraîne des inquiétudes économiques

Jeudi, les bourses ont chuté à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le prix de l'essence à la pompe pourrait également s’emballer au cours des prochains jours dans le monde et au Québec, explique David Dupuis, le responsable du baccalauréat en économie de l’Université de Sherbrooke.

La Russie est évidemment un très grand producteur de pétrole. On constate que des projets entre la Russie et l’Allemagne, par exemple, ont connu une certaine halte avec la crise , souligne-t-il.

« Les marchés boursiers détestent l’incertitude, et ce genre de situation à l’échelle mondiale, c’est une situation où l’incertitude est très présente. » — Une citation de David Dupuis, responsable du baccalauréat en économie de l’Université de Sherbrooke

Le conflit pourrait aussi nuire aux relations entre plusieurs puissances, ce qui causerait encore plus d'incertitude, craint le professeur en sciences politiques à l’Université du Québec à Montréal UQAM Justin Massie.

Il y aura des tensions accélérées entre l’OTAN [Organisation du traité de l'Atlantique Nord] d’un côté, et la Russie, soutenue indirectement ou directement par la Chine et aussi l’Inde, qui s’est montrée très ambivalente sur la réaction à l’invasion russe. On va voir un monde essentiellement scindé en deux avec des tensions encore plus croissantes entre les deux principales économies mondiales , analyse-t-il.

Les prix des aliments encore plus élevés

L'inflation pourrait également poursuivre son ascension et avoir un impact encore plus marqué sur les prix des denrées alimentaires. Le coût des céréales pourrait être particulièrement touché par le conflit, puisque l'Ukraine est considérée comme le grenier à céréales de l'Europe.

Ce phénomène de guerre là ne viendra pas aider le consommateur canadien à travers l’inflation dans les prochains mois , met en garde David Dupuis.

La Coordonnatrice d'Action plus, un organisme qui vient en aide aux bénéficiaires de l'aide sociale sherbrookois, s’inquiète de l'impact de la guerre sur les conditions d'existence des plus démunis.

« Déjà, les gens en situation de pauvreté, actuellement, ne peuvent pas répondre à leurs besoins de base. » — Une citation de Geneviève Bouchard, coordonnatrice d’Action plus de Sherbrooke

On va se retrouver vraiment avec les riches, et les pauvres vraiment davantage plus pauvres. Vous le constatez, les banques alimentaires n’y arrivent plus [...] Je ne sais plus ce que le gouvernement peut faire, et je n’arrive pas à comprendre comment on va trouver une solution à ce niveau-là , déplore-t-elle.

Elle espère que la situation anxiogène actuelle sera prise en compte dans le prochain budget provincial, pour qu’il y ait vraiment une hausse significative [de l'aide] par rapport aux gens dans une situation de pauvreté , précise-t-elle.

Même si le Canada a peu d’échanges économiques avec la Russie et l’Ukraine, les activités de certaines entreprises pourraient également être affectées. C'est le cas pour Patrice Desrochers, le président-directeur général du Groupe Anderson, fabricant d’équipements agricoles. L’entrepreneur a suspendu ses livraisons vers l'Ukraine.

Ce qu’on a bâti dans les dernières années va probablement tomber à l’eau. Ça va probablement être à recommencer à zéro dans deux ou trois ans quand les esprits vont s’être refroidis un peu , constate-t-il.

Jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l’annulation des permis d’exportation vers la Russie.

Avec les informations de Thomas Deshaies