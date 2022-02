Un budget provincial à la fois applaudi et critiqué

Le Syndicat des employés provinciaux de l'Alberta (AUPE), par exemple, est inquiet de la privatisation de la santé, notamment pour les soins de longue durée.

C'était une occasion en or d'investir dans les Albertains, de les aider à se rétablir, de reconstruire nos services publics essentiels afin que nous puissions supporter la prochaine menace , croit la vice-présidente du syndicat, Susan Slade.

Au lieu de cela, ce gouvernement a choisi d'ignorer les besoins des Albertains et de canaliser les fonds, les actifs et les opportunités vers le contrôle des entreprises.

L’organisme Friends of Medicare déplore encore une fois la stratégie de compression et de privatisation.

Le budget du gouvernement n'a fait que répéter la même chose. Il présente très peu de nouveaux plans pour nos soins de santé, mais se contente de la même vieille stratégie de coupures et de privatisation , indique le directeur général, Chris Gallaway, dans un communiqué.

L’organisme déplore aussi que le budget ne fasse aucune mention de la crise des opioïdes.

Diversification

Pour sa part, la Chambre de commerce de Calgary est satisfaite des quelque 600 millions de dollars qui seront dépensés sur trois ans dans un programme appelé Alberta at Work.

Elle se réjouit également des initiatives de diversification présentées par la province, notamment en ce qui concerne l’hydrogène et les technologies.

Le Conseil canadien des Innovateurs applaudit également les investissements de la province dans les secteurs de technologie et d’innovation.

Ce budget est un budget d'innovation et c'est une grande victoire pour le secteur technologique florissant de l'Alberta , indique sa porte-parole, Bronte Valk, dans un courriel.

De nombreux détails du budget d'aujourd'hui doivent encore être précisés, mais à première vue, il est clair que le plaidoyer de la communauté technologique locale a laissé sa marque sur le plan économique de ce gouvernement , ajoute-t-elle.

Le maire d’Edmonton déçu

Le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, est profondément déçu du budget de la province.

Ce budget est axé sur Calgary [et] le reste de la province, [mais] il néglige les besoins d'Edmonton , affirme-t-il.

Il déplore que le budget n’inclut pas de fonds pour le soutien pour le logement, les transports en commun, la relance économique du centre-ville ou encore un engagement à soutenir la candidature pour la Coupe du monde de soccer de 2026.

Les universités réagissent

Des étudiants de l’Université de Calgary sont aussi insatisfaits. Ils déplorent l’augmentation des frais d’inscription et l’absence d’investissements dans les institutions postsecondaires.

Les étudiants constatent un déclin de la qualité de leur éducation alors qu'ils paient des frais de scolarité beaucoup plus élevés , indique Nicole Schmidt, présidente du syndicat étudiant de l’Université de Calgary, dans un communiqué.

La faute en revient directement à ce gouvernement. Il n'est pas surprenant que les jeunes fuient l'Alberta.

Le Conseil exécutif des étudiants de l’Alberta est aussi déçu et estime que le budget ne finance pas le système [d'éducation] de façon durable .

Pour sa part, l’Université de l’Alberta espère bénéficier du programme de financement Alberta at Work.

Les diplômés du secondaire présentent un nombre record de demandes d'admission à l'Université de l'Alberta , affirme Bill Flanagan, président de l’université, dans un communiqué.

Maintenant, nous serons en mesure de répondre à cette demande tout en aidant les entreprises, les industries et les organismes communautaires de l'Alberta à accéder aux talents et aux compétences dont ils ont besoin pour rester compétitifs et se développer , ajoute-t-il.

L’Association des enseignants de l'Alberta (ATA) se montre insatisfaite.

[Le financement en éducation] est insuffisant pour réparer de manière significative les conditions d'enseignement et d'apprentissage endommagées par les coupures des dernières années , indique-t-elle dans un communiqué.

Les enseignants s'inquiètent également des plans de mise en œuvre des programmes d'études et de l'insuffisance des soutiens à l'apprentissage et pour la santé mentale, ajoute le communiqué.

L’Alberta Federation of Labour estime pour sa part que le programme Alberta at Work ne donne pas réellement aux travailleurs albertains ce dont ils ont besoin en ces temps incertains et n'inclut pas les travailleurs ni leurs familles .

De son côté, la Fédération des contribuables canadiens est contente que le budget soit équilibré. Toutefois, elle déplore que les impôts ne soient pas indexés à l’inflation.

Alberta Municipalities salue l’investissement de 240 millions de dollars supplémentaires sur trois ans pour fournir un service Internet fiable et à haute vitesse aux Albertains qui vivent dans les petites collectivités éloignées de la province.

Ils regrettent toutefois que la taxe scolaire n'ait pas été complètement gelée.