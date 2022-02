À New Richmond, une famille d’origine ukrainienne s’inquiète pour ses proches

Les bombardements en Ukraine résonnent jusqu'en Gaspésie. Pour une famille d'origine ukrainienne installée à New Richmond, la situation actuelle est très éprouvante et elle s'inquiète pour ses proches toujours en Ukraine.

Volodymyr Zmazhenko raconte qu'il n'a pas dormi la nuit dernière. C’est certain que je suis inquiet pour mes proches , dit-il.

Ses yeux sont restés rivés sur les images d'une chaîne de télévision ukrainienne. Il a regardé, impuissant, son pays natal se faire bombarder par l'armée russe.

« Je ne vous souhaite jamais d’avoir les mêmes émotions. Comment peut-on se sentir? Je sais que ma sœur avec sa famille est dans une ville occupée par les Russes. » — Une citation de Volodymyr Zmazhenko

Volodymyr est installé dans la Baie-des-Chaleurs depuis 10 ans, mais ses parents, son frère et ses sœurs vivent toujours en Ukraine. Il pense à eux qui voient la guerre de leurs propres yeux et non à travers la télévision.

Il ajoute que sa famille a entendu les troupes russes entrer dans le village et couper les ponts qui traversent le fleuve.

Volodymyr Zmazhenko s'inquiète pour ses proches toujours en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Volodymyr explique comment chaque membre de sa famille est personnellement touché par l'invasion russe.

Mon frère est parti à la guerre, comme volontaire , décrit-il, en ajoutant qu'il réside à Kiev. C'est une autre famille qui habite dans l'ouest de l'Ukraine qui est moins touchée pour l'instant, mais tout de même [bombardée] par les missiles russes .

« C’est un pays pacifique qui n’a jamais provoqué, n’a jamais fait rien de mauvais pour les autres. » — Une citation de Volodymyr Zmazhenko

Au téléphone, il réussit à parler à son père qui réside dans une région occupée par la Russie. Volodymyr dit que son père tente de fuir, mais que les espoirs sont minces. C'est pas mal impossible , lâche-t-il.

À Kiev, la capitale de l'Ukraine, un centre du Service national des gardes-frontières a été lourdement endommagé par une attaque russe, au premier jour d'une guerre avec la Russie. Photo : via reuters / Service national des gardes-frontières de l'Ukraine

Il se désole que la Russie fasse fi d'un l'accord diplomatique signé en 1994, le Mémorandum de Budapest.

L'Ukraine avait alors accepté d'adhérer au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et de détruire l’arsenal nucléaire placé sur son territoire par les Soviétiques en échange du respect de sa souveraineté par la Russie.

L'Ukraine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie ont signé cette entente. Ce protocole diplomatique stipule que les signataires prennent des engagements les uns envers les autres. Ce mémorandum a été signé dans le cadre de la dénucléarisation des anciennes républiques de l’Union des républiques socialistes soviétiques URSS .

Si ça ne marche pas les accords internationaux, comment les gens peuvent-ils croire que ça fonctionne? Ça a brisé tous les accords internationaux et ça menace tout le monde , poursuit Volodymyr qui se désole aussi de ne voir aucune grande puissance intervenir pour le moment et venir en aide à son pays natal.

Volodymyr Zmazhenkoo regarde une chaîne de télévision ukrainienne sur son ordinateur. Il aimerait voir la communauté internationale venir aider son pays natal. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le Néo-Gaspésien appelle la communauté internationale à réagir rapidement. Selon lui, le conflit pourrait rapidement s'étendre au-delà de l'Ukraine.

Si l'Ukraine [tombe] et que personne ne va aider... ça va continuer et ça va commencer la guerre totale pour tout le monde , craint-il.

Il garde tout de même espoir que la crise soit de courte durée. Je vous souhaite la paix pour tout le monde , conclut Volodymyr.

D'après un reportage d'Isabelle Larose