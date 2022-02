Le Témiscamingue veut récupérer la gouvernance des services de santé

Le Comité citoyen pour des soins de santé durables au Témiscamingue, créé en 2017, en a fait la demande dans une lettre envoyée au premier ministre du Québec obtenue par Radio-Canada.

Cet appel intervient au moment où le secteur de la santé en région fait face à une importante pénurie de personnel et des ruptures de services à répétition.

Les rédacteurs de la lettre rappellent que le réseau de la santé centralisé ne répond plus aux besoins de la population locale.

Ils montrent du doigt la réforme Barrette qui a éloigné les gestionnaires du CISSS-AT des préoccupations locales, obligés plutôt de gérer les crises et les bris de services à répétition.

Ce n'est pas vraiment une récrimination contre le CISSS-AT, mais contre le système de santé actuellement et la façon avec laquelle il est bâti, et le CISSS-AT est obligé d'agir avec les outils qu'il a. Il n'est pas capable de répondre à des réalités qui sont tout à fait locales , explique le porte-parole du comité, le médecin à la retraite Paul-Émile Barbeau.

Paul-Émile Barbeau (archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Depuis la réforme de 2015 enlisant la région dans un processus centralisateur monstre et ingérable, les périodes de découverture et de ruptures majeures se sont multipliées à un rythme incessant. Qu’il s’agisse de santé mentale, d’obstétrique ou de la gamme de services aux aînés, les coupures ne cessent pas et la vulnérabilité de la population s’est accrue , lit-on dans la lettre transmise également au ministre de la Santé du Québec, au ministre régional Pierre Dufour, à la députée Émilise Lessard-Therrien et à la PDG du CISSS-AT.

Paul-Émile Barbeau rappelle qu'en santé aussi, il y a des réalités régionales à respecter pour mieux servir la population.

Il faut avoir des gouvernances qui sont au fait de la réalité locale pour pouvoir agir avec des moyens locaux pour régler nos problèmes à nous avec la façon qui est la plus efficace sur nos territoires , ajoute-t-il.

La démarche du comité a reçu l'appui de la MRC de Témiscamingue par une résolution adoptée récemment.

La préfète Claire Bolduc rappelle que la décentralisation de la santé est aussi une demande la MRC.

La gouvernance locale c'est la direction de l'établissement et aussi le conseil d'administration qui l'entoure , précise la préfète.

Claire Bolduc, préfète du Témiscamingue. (archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Elle rappelle aussi que le premier ministre François Legault s'était engagé au début de l'année à présenter une réforme du système de santé du Québec.

« Ce qu'on a constaté c'est que la grosseur de l'organisation du CISSS-AT, l'ampleur du travail que les personnes ont à assumer leur permettent très difficilement d'être dans les actions quotidiennes, d'avoir un regard dans les activités quotidiennes. » — Une citation de Claire Bolduc, préfète du Témiscamingue

Il y a un éloignement de tout ce qui est instance décisionnelle du quotidien des activités et ça prend un regard et une présence quotidienne et une préoccupation quotidienne très présente sur le terrain, très senti auprès des équipes pour s'assurer de prendre les décisions le plus rapidement possible. C'est ce qui nous préoccupe présentement dans le réseau de la santé , ajoute-t-elle.

La MRC a aussi transmis la résolution aux autres MRC pour avoir leur soutien.