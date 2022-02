Société de transport du Saguenay : deux nouveaux administrateurs en renfort au C. A.

Les élus de Saguenay ont nommé les deux nouveaux administrateurs lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal jeudi après-midi.

La Loi sur les sociétés de transport en commun du Québec permet au conseil d’administration de la Société de transport du Saguenay STS de compter jusqu’à neuf membres.

Le conseil a profité du remaniement causé par le départ du conseiller Éric Simard, qui a remis sa démission la semaine dernière et qui siégeait au conseil d’administration de la société de transport, pour faire cet ajout.

Il y a également beaucoup de travail pour nos collègues qui vont donner un coup de main à la Société de transport du Saguenay STS suite aux recommandations de la vérificatrice générale , a indiqué la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Au début du mois, la vérificatrice générale Sylvie Jean a émis 70 recommandations dans un rapport qui relevait de nombreuses lacunes au sujet de la gouvernance et de l’entretien des autobus de la Société de transport du Saguenay STS .

Le conseiller Marc Bouchard, chef par intérim de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD) et seul élu du parti, a été nommé comme nouvel administrateur.

Yves Darveau, qui est un adjoint trésorier à la Ville de Saguenay à la retraite depuis deux ans, comptable de formation, a été nommé comme administrateur indépendant histoire de donner encore un petit peu plus de renfort , a mentionné la mairesse Dufour.

Jimmy Bouchard en remplacement d’Éric Simard

Le conseiller Jimmy Bouchard occupera quant à lui jusqu’en juin le siège laissé vacant par Éric Simard.

Le conseiller élu au terme de la partielle prévue le 8 mai dans le district 14 pourrait ensuite reprendre cette place au conseil d’administration, afin d’assurer une représentation de La Baie à la table.

Vous comprendrez qu’on n’a pas de représentants du secteur de La Baie, à l’heure actuelle dans ce conseil, a précisé Julie Dufour. On veut s’assurer, tout dépendamment du nouveau ou de la nouvelle collègue qu’on aura bientôt à La Baie si elle a le temps et le loisir ou l’envie de participer à la Société de transport du Saguenay STS , de réserver le siège La Baie.

Retraite de la vérificatrice générale

Les élus ont également donné leur aval pour lancer le processus d’embauche afin de remplacer la vérificatrice générale Sylvie Jean, qui a fait connaître cette semaine son intention de prendre sa retraite le 30 avril.

Julie Dufour a souligné sa contribution depuis 2018 au sein de l’appareil municipal et le legs qu’elle laisse avec son plus récent rapport.