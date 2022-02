Les bourses Perspective Québec offertes dans des programmes contingentés

C’est le cas, par exemple, des baccalauréats en travail social et en criminologie, ainsi que du doctorat en psychologie, à l’Université Laval, qui sont contingentés à environ 150, 110 et 40 étudiants, respectivement.

C’est aussi le cas de formations dites à capacité d’accueil limitée , comme les baccalauréats en génie des eaux, en enseignement de l’anglais langue seconde et en design graphique.

Dans ces domaines, des bourses pouvant aller jusqu’à 20 000 $ seront offertes dès l’automne pour augmenter le nombre de personnes qualifiées dans les professions priorisées par le gouvernement , peut-on lire sur le site web des bourses Perspective Québec.

Pourtant, il ne manque pas d’étudiants intéressés par ces disciplines. C’est plutôt le contraire. À l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval, la directrice Renée Brassard indique que la vaste majorité des applications sont refusées chaque année.

« En travail social et criminologie, nos demandes d'admission se situent autour de 600, 700 étudiants [par année] pour une capacité d'environ 110 et 150. »

Autrement dit, même si le gouvernement promet de généreuses bourses aux étudiants, cela améliorera peut-être leur sécurité financière, note Mme Brassard, mais cela ne permettra pas aux universités de recruter plus de candidats comme par magie.

La principale limite pour nos programmes de formations professionnelles [...] c'est les capacités professorales. C’est les ressources humaines , indique-t-elle.

« Si on voulait former davantage, certainement que ça va nécessiter davantage de ressources humaines pour former ces étudiants-là et contribuer à ce qu'il y ait plus d'étudiants qui sortent de nos programmes. »