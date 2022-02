Palais de justice : les maires de la Péninsule acadienne préparent leur réplique

La décision du ministère de Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick de fermer le palais de justice de Caraquet et de réduire les services de celui de Tracadie crée encore des remous chez les élus du Nord-Est.

Le Forum des maires de la Péninsule acadienne demande d’être entendu et menace de prendre les grands moyens.

Les maires se disent frustrés de ce qu’ils qualifient de manque de transparence du gouvernement provincial, et demandent que le ministre Hugh Flemming s’explique.

Bernard Thériault est le maire de Caraquet. Photo : Radio-Canada / René Landry

Bernard Thériault, maire de Caraquet, soutient que le gouvernement fait la sourde oreille à ses doléances.

J’attends depuis trois mois une réponse à une missive que j’ai envoyée au juge en chef de la cour du Nouveau-Brunswick, Marco Cloutier, et je lui demande [...] d’agir selon ses fonctions, de retourner ses appels, d’arrêter de se cacher derrière sa toge et de répondre aux besoins des citoyens qui présentement sont privés d’un système essentiel de justice dans la Péninsule acadienne , s’insurge M. Thériault.

Jules Haché, maire de Lamèque et président du Forum des maires de la Péninsule acadienne, se dit prêt à prendre les grands moyens pour obtenir des réponses à ses questions.

Nous avons consulté des avocats et on a convenu de prendre des démarches légales , explique-t-il.

Le maire de Lamèque, Jules Haché, est aussi président du Forum des maires de la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Des fois c’est la seule façon que l’on a de se faire entendre lorsque le dialogue n’est pas possible autrement , dit M. Haché.

Alors que le palais de justice de Tracadie est devenu une entité satellite, la plupart des audiences ont dorénavant lieu au palais de justice de Bathurst, à 120 km.

En entrevue au Téléjournal Acadie en novembre dernier, des juristes soulignaient que la perte de service de proximité créait des obstacles financiers et logistiques pour les citoyens.

Ils redoutaient notamment que, devant cette complexité, des victimes de violence conjugale ou d’agression sexuelle soient encore davantage découragées de porter plainte et de faire appel au système judiciaire.

Le maire de Lamèque évoque les distances et les coûts. Pour se rendre à Bathurst, il y a des régions — on pense par exemple à l’île Miscou — c’est pratiquement deux heures de route pour s’y rendre , dit Jules Haché. On imagine les dépenses, si les gens doivent embaucher quelqu’un pour les conduire, la nourriture.

Les élus de la Péninsule acadienne souhaitent rencontrer le ministre Flemming le plus rapidement possible. Ils aimeraient aussi que le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, participe à cette éventuelle rencontre.

D’après le reportage de Mario Mercier