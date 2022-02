La seule entreprise de taxi de Nipissing Ouest perd son permis et ferme ses portes

La Municipalité de Nipissing Ouest a annoncé mercredi avoir suspendu le permis du seul exploitant de taxi de la communauté, précisant qu'il a dépassé une date limite pour présenter des documents d'inspection des véhicules et d'autorisation des conducteurs.

Une demande de l’entreprise Le Taxi, qui disait avoir besoin d'un mois de plus pour se conformer au règlement municipal, était à l’ordre du jour de la réunion du 15 février. Quatre conseillers s'y sont opposés.

Le conseiller Yvon Duhaime avait commencé la discussion en racontant qu’il avait lui-même dû attendre deux semaines pour obtenir des pièces pour un véhicule avant d’obtenir une certification.

« Je n’aurais pas de problème à leur accorder un mois de plus, mais les choses doivent bouger. » — Une citation de Yvon Duhaime, conseiller municipal de Nipissing Ouest

Le conseiller Chris Fisher a déclaré pour sa part qu’il ne pouvait pas appuyer la proposition, car il souhaite une révision du règlement municipal sur les taxis, pour permettre à plus de joueurs d’entrer dans le marché.

« Je sais qu’historiquement [l’industrie du taxi à Nipissing Ouest] n’était pas un monopole, mais c’en est essentiellement devenu un avec le temps. » — Une citation de Chris Fisher, conseiller municipal de Nipissing Ouest

M. Fisher a donné en exemple la Ville de North Bay qui a autorisé les applications de covoiturage.

Sur Facebook, le copropriétaire de l’entreprise Le Taxi Pierre Deforge a dénoncé la décision, alors qu’il affirme ne pas avoir été informé que sa demande serait étudiée le 15 février.

Il écrit avoir demandé un sursis en raison du besoin de remplacer trois véhicules après des accidents, dont l’entreprise n'était pas responsable, avant de pouvoir présenter les documents demandés.

Il était aussi en attente de pièces pour réparer d’autres taxis.

Au lieu de concentrer la discussion sur notre demande de prolongation, certains conseillers ont pris sur eux de diffamer et de partager de fausses allégations sur notre entreprise , a écrit M. Deforge.

Il indique que lui et sa conjointe ont décidé de ne plus investir dans la communauté et de passer à autre chose.

Quelques résidents ont déploré la situation, car certaines personnes n’ont pas d’autre moyen de se déplacer.

Nous sommes au courant que la décision va causer des problèmes dans la communauté , a admis le directeur général de la Municipalité, Jean-Pierre Barbeau, en entrevue jeudi.

Le directeur général de Nipissing Ouest, Jean-Pierre Barbeau Photo : CBC/Erik White

Le règlement municipal sur les taxis sera à l’ordre du jour de la rencontre du 1er mars, pour y apporter des ajustements, temporaires ou permanents, pour être certain que le service puisse être offert par d’autres organisations.

Il a expliqué que le règlement sert à protéger les résidents en s’assurant que l’entreprise utilise des véhicules sécuritaires .

Selon M. Barbeau, le conseil municipal pourrait ajouter des licences de taxi pour d'autres exploitants ou offrir des permis temporaires à des compagnies de North Bay.