Un nouveau projet de développement de 4 M$ aux serres Belle-de-Jour de Saint-Nazaire

Des serres construites l'automne dernier permettent de faire pousser des tomates durant toute l'année. Comme la phase d'essai de production de poivrons a été concluante et que la réponse des épiceries pour le concombre est excellente, la coopérative va de l’avant.

Les nouvelles serres devraient occuper un hectare et pourraient être opérationnelles dans deux ans.

Le responsable des opérations aux serres Belle-de-Jour, Mario Beaumont, est satisfait de la production des premiers poivrons. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Notre but, ce n'est pas de bâtir des affaires énormes, c'est de bâtir assez grand pour fournir la région. On veut en envoyer le moins possible à Québec ou à Montréal, car ce sont toujours des frais de transport. Ce que l'on veut c'est avoir un complexe pour faire du concombre, un petit complexe pour faire des tomates et un autre pour faire des piments , a expliqué Mario Beaumont, responsable des opérations aux serres Belle-De-Jour.

La réponse dans les épiceries est excellente pour les concombres des serres Belle-de-Jour. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

En près de 30 ans, la coopérative est passée de 10 à 70 serres. Malgré la taille du complexe, l'organisation entrevoit limiter la pollution lumineuse.

On le met au DEL, beaucoup moins polluant du côté lumière, parce que tu n'as pas de lumière qui reflète vers le ciel, c'est vraiment plus concentré vers les plantes. Et beaucoup moins énergivore du côté électricité , a poursuivi Mario Beaumont.

Les employés des serres Belle-de-Jour travaillent à la chaîne pour réaliser les jardinières. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Pour le moment, environ 15 000 jardinières seront préparées cette semaine en vue de la prochaine saison estivale. Car tant du côté des fleurs que des légumes, les demandes sont croissantes.

Il y a déjà des clients qui ont placé des commandes depuis le mois de juillet. Il y a des villes et des municipalités qui se rajoutent. [...] On a tout le temps des augmentations, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'on a tout le temps des projets. C'est pour ça qu'on bâtit toujours des serres. On manque toujours d'espace , a commenté Gisanne Savard.

Des milliers de jardinières sont actuellement préparées aux serres Belle-de-Jour en prévision de la saison estivale. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

D’après un reportage de Laurie Gobeil