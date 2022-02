Nouvel hôpital de Gatineau : la STO se prononce sur l’emplacement idéal

La Société de transport de l'Outaouais STO demande au gouvernement de favoriser un site situé près d'un axe structurant de transport, existant ou futur.

La résolution qui a été adoptée à l'unanimité demande également à Québec de s'engager à défrayer 100 % des coûts liés à la desserte de transport collectif qui devra être rattaché au futur hôpital.

Le président du conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais STO , Jocelyn Blondin, explique qu'il ne veut pas se positionner sur un site en particulier . Bien entendu, on invite le gouvernement à regarder les sites, on peut lui dire où sont nos bons liens et où notre système passe à proximité de certains terrains qu'ils envisagent , ajoute ce dernier.

« S'il y a des coûts, on espère que le gouvernement va être là pour nous aider à offrir une qualité de services à ce centre qui va regrouper beaucoup d'employés, beaucoup de personnes. » — Une citation de Jocelyn Blondin, président du conseil d'administration de la STO

Une annonce dans les prochaines semaines, dit François Legault

Le premier ministre du Québec a profité d'un point de presse jeudi pour faire un commentaire sur le futur hôpital. François Legault, qui était de passage dans la région pour une annonce concernant les emplois, a indiqué qu'on pourrait connaître prochainement le terrain choisi pour la construction du nouvel hôpital.

J’ai confiance, avec le ministre responsable de la région Mathieu Lacombe, qu’on s'entende pour annoncer dans les prochaines semaines le terrain où l'hôpital sera construit , a-t-il indiqué.

Wellington, rue piétonnière

La proposition du conseil municipal d'Ottawa de rendre la rue Wellington piétonnière est bien accueillie par la Société de transport de l'Outaouais STO .

Même si plusieurs analyses restent à faire, la Société de transport de l'Outaouais STO ne s'attend pas à un impact majeur sur son service, alors que ses autobus n'empruntent plus cette artère depuis un an.

Quant au projet de tramway, le transporteur rappelle que la piétonnisation de la rue Wellington fait partie de l'option en surface qui a été présentée à la commission des transports de la ville d'Ottawa l'an dernier.

Patrick Leclerc, le directeur général de la Société de transport de l'Outaouais STO , soutient que les événements des dernières semaines à Ottawa démontrent la pertinence de transformer la rue Wellington en artère piétonnière.

Le calme est revenu sur la rue Wellington, après la manifestation des camionneurs à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Je pense que ça démontre que c'est une option qui pourrait être très intéressante et j'imagine que ce sera regardé plus en profondeur , mentionne-t-il en entrevue.

Un plan pour le retour au travail des fonctionnaires

Le retour au travail des fonctionnaires fédéraux a aussi retenu l'attention lors du conseil d'administration du transporteur. La Société de transport de l'Outaouais STO presse d'ailleurs le gouvernement fédéral de faire connaître son plan de retour au travail pour ceux-ci.

Alors que plusieurs grands employeurs, comme le gouvernement provincial et la Ville de Gatineau ont fait connaître leurs intentions, la société de transport souhaite mieux planifier et organiser un retour à la normale pour les employés fédéraux qui représentent une grande partie de sa clientèle.

À ce sujet, M. Leclerc affirme que la préparation est essentielle pour éviter des enjeux du côté des services. On comprend que le gouvernement a une approche très décentralisée au niveau des ministères qui pourront déterminer comment s'organisera cette nouvelle réalité au travail , commente-t-il.

Le directeur général de la STO, Patrick Leclerc Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

« Nous, pour organiser la planification du service, on doit avoir une idée de comment le retour va s'organiser pour pouvoir justement aller optimiser nos ressources. » — Une citation de Patrick Leclerc, directeur général de la STO

Ceci étant dit, on peut imaginer que si les gens reviennent au travail deux ou trois jours par semaine et que tout le monde revient du mardi au jeudi, on va se retrouver avec les mêmes enjeux qu'on avait avant la pandémie , ajoute M. Leclerc.

