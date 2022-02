Un hommage et une minute de silence pour Jean-Marc Vallée à l’Assemblée nationale

Que [la motion] souligne la force de la vision artistique de ce grand cinéaste québécois, qu'elle témoigne de la richesse et de la diversité de son oeuvre, qu'elle salue sa contribution à faire rayonner la culture québécoise à l'international , a déclaré la députée Christine St-Pierre en présentant la motion.

Cette députée libérale est la porte-parole de l’opposition officielle en matière de culture et de communications.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Christine St-Pierre a présenté la motion conjointement avec Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications, et quatre autres membres de l’Assemblée nationale, dont les porte-parole de l’opposition en matière de culture et de communications.

Jean-Marc Vallée [...] appartient à ce groupe sélect des grands du cinéma. Par sa touche artistique sensible et chirurgicale, son soin attentif porté à la musique, sa direction d'acteur tout en finesse, par ses personnages et ses histoires, il a forgé une œuvre vibrante, riche, universelle , a dit Christine St-Pierre.

Son esthétique singulière et sa façon humaine et complexe d'aborder les enjeux de société nous ont tous émus et fait grandir en quelque part, a ajouté Nathalie Roy. Aujourd'hui, nous tenons à souligner la disparition d'un artiste immensément doué et d'un Québécois qui nous a rendus tellement fiers.