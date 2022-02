Gicleurs dans les RPA : encore du chemin à faire avant la date limite

Environ un an avant l'entrée en vigueur de l'obligation pour les résidences privées pour aînés (RPA) d’être dotées de gicleurs, il restait encore beaucoup de chemin à parcourir dans l'Est-du-Québec. C'est particulièrement le cas en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, où le nombre d'établissements protégés selon la norme établie se retrouve sous la moyenne nationale. Ceux de la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent sont un peu plus avancés dans les travaux.