Un vétéran centenaire de la Seconde Guerre mondiale évoque ses souvenirs

Jean-Pierre montre la Légion d’honneur accrochée au veston de son père. J'oublie des affaires, mais de la Deuxième Guerre mondiale, pas beaucoup.

Au fil des commémorations en Europe, Edgar Doiron a fini par faire la paix avec la guerre. Sa fille, qui l’a accompagné là-bas, peut en témoigner.

Il est allé en France pour le 60e [anniversaire du débarquement], il est allé en Hollande pour le 70e [de la libération]. Depuis qu'il a vu là-bas la reconnaissance pour tout ce que les Canadiens ont fait, maintenant, il en parle beaucoup, constate Monique Doiron. On dirait que ça l'a débloqué, que ça lui fait du bien. Et il est fier d'être reconnu.

Natif du Nouveau-Brunswick, c’est sous l’uniforme du régiment North Shore, comme engagé volontaire, qu’il a débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin 1944.

« Plus la bataille était forte, moins t'avais peur. On cherchait à se défendre. » — Une citation de Edgar Doiron

Edgar Doiron, en uniforme, en 1941 Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Le soldat Doiron a alors été blessé au combat. Mais il y est retourné pour participer à la libération des Pays-Bas quelques mois plus tard.

Le vétéran centenaire n'hésite plus à parler de la peur ressentie dans le silence de la nuit, à l'affût des moindres bruits qui pouvaient révéler la présence de l'ennemi tout près.

À son retour, il avait peur des ombres, même en plein jour. L'ombrage me faisait terriblement peur. C'est quand je marchais et que le soleil faisait un ombrage. Ces souvenirs ont duré après la guerre, quelques années même. Mais aujourd'hui, non.

« J'ai jamais regretté une minute. Si c'était à recommencer, je pense que je ferais la même chose. » — Une citation de Edgar Doiron

Le personnel de la résidence Le Dufferin à Valleyfield, où habite monsieur Doiron, a souligné cet anniversaire au son de la cornemuse. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Le poids des années et des médailles n'a pas altéré sa joie de vivre ni son sens de l'humour.

Je n'aurais jamais pensé être fêté comme je le suis. Non, le soldat ne pensait pas beaucoup à ça , confesse Edgar Doiron. Seulement, il ne veut pas être considéré comme un héros, simplement comme un soldat qui a fait son travail.

Tout comme les 200 Canadiens encore vivants parmi les 14 000 ayant participé au débarquement de Normandie.

Elle-même petite-fille de vétérans, Amélie Lépine voulait être présente au centième anniversaire de monsieur Doiron.

L'enseignante a accompagné son propre grand-père à des commémorations sur la plage de Juno en Normandie, là où les soldats canadiens ont débarqué en juin 1944.

Amélie Lépine et son grand-père, Ghislain Simard, aujourd'hui décédé. Il était vétéran de la Deuxième Guerre mondiale et a visité la plage de Juno en Normandie avec sa petite-fille en 2010. Photo : Radio-Canada / Amélie Lépine

Elle estime que les manuels d'histoire ne font pas assez de place à la contribution des soldats canadiens-français.

On ne parle pas encore des volontaires canadiens-français qui sont allés à la guerre, et puis, bientôt, il n'y en aura plus, souligne-t-elle. Moi, j'ai peur qu’eux et ce qu'ils ont fait tombent dans l'oubli , dit-elle.

Dans les manuels, la conscription occupe une grande place, poursuit-elle. Et oui, c'est vrai que les francophones au Québec étaient majoritairement contre la conscription, mais certains y sont allés quand même de façon volontaire, on les oublie, c'est pas écrit , rappelle Amélie Lépine qui a provoqué de belles rencontres entre ses élèves et Edgar Doiron.

Edgar Doiron et l'enseignante Amélie Lépine qui invite parfois le vétéran à parler à ses élèves du secondaire. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Pour que la guerre continue de se raconter, c'est dans les écoles que ce doit être relayé. Et puis, il ne faut pas croire que ça n'intéresse pas les jeunes, insiste-t-elle, ça les intéresse beaucoup.

À la lumière des événements en Europe, l'enseignante conclut tristement qu'il y a encore bien des choses à dire sur la guerre.