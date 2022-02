Un studio de jeu vidéo polonais versera ses profits à la Croix-Rouge en Ukraine

Une compagnie polonaise connue pour avoir développé le jeu vidéo anti-guerre This War of Mine délaisse momentanément le monde virtuel afin de se consacrer à un conflit bien réel. 11 Bit Studios a annoncé jeudi qu’il soutiendra financièrement la Croix-Rouge en Ukraine, alors que ce pays d’Europe de l’Est est la proie d’une invasion militaire russe déclenchée mercredi.

Dans un communiqué publié sur Twitter, 11 Bit affirme que « pendant les sept prochains jours, tous les profits de This War of Mine, tous ses contenus téléchargeables, dans tous les magasins et sur toutes les plateformes, iront à un fonds spécial.

Dans une semaine, cet argent sera reversé à la Croix-Rouge ukrainienne pour soutenir directement les victimes de la guerre en Ukraine.

Sorti en 2014, This War of Mine s'inspire du siège de Sarajevo, l’un des épisodes les plus meurtriers de la guerre civile en ex-Yougoslavie. Ce conflit datant des années 1990 avait été le dernier champ de bataille que l’Europe avait connu jusqu’à présent.

Proximité avec la Pologne

La guerre déclenchée par la Russie touche de près le peuple polonais, qui partage 535 kilomètres de frontière avec l’Ukraine.

La Pologne va ouvrir incessamment neuf centres d'accueil pour les réfugiés ukrainiens, dans la perspective d'une possible vague fuyant l'agression russe, selon ce qu’a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur.

Selon les estimations fournies par le département de la Défense des États-Unis, cette guerre pourrait coûter la vie à 50 000 civils en Ukraine et forcer 5 millions de personnes à se réfugier dans des pays voisins.

Dans son communiqué, 11 Bit dit lance un appel à l’unité, disant souhaiter que la communauté vidéoludique puisse faire tout en son pouvoir afin de venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine .