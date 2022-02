Plus d’argent pour la santé dans le budget provincial

Le gouvernement de l’Alberta prévoit augmenter son financement en santé cette année, mais ces investissements seront en dessous de l’inflation et de la croissance de la population.

Dans le budget déposé jeudi, le gouvernement réitère aussi sa volonté de se tourner vers le privé pour une partie des opérations nécessaires pour réduire les temps d’attente des chirurgies qui a augmenté notamment en raison de la pandémie.

La province prévoit un budget en santé de 22 milliards de dollars en 2022-2023, alors qu’il avait dépensé 21,4 milliards de dollars en 2021-2022.

L’Alberta prévoit également cette année un fonds additionnel de 750 millions de dollars en contingence qui sera dépensé pour rattraper les retards de chirurgie et pour répondre aux effets continus de la pandémie.

Ce sont des investissements significatifs et nous avons encore le système de santé le mieux financé au pays , a affirmé le ministre des Finances, Travis Toews.

La province va augmenter son financement de 2,84 % pour 2022-2023, comparé au budget de 2021-2022.

La province prévoit aussi des augmentations de 2,7 % dans les dépenses de fonctionnement dans les prochains budgets de 2024 et 2025, mais ce financement n’est pas garanti et des élections provinciales auront lieu en 2023.

Le gouvernement fera aussi des investissements en capital, dont l’expansion de l’hôpital régional de Red Deer annoncée mercredi, mais aussi la fin de la construction du nouveau centre de traitement du cancer de Calgary, un centre de soins et une maternité à La Crête, l’unité des soins intensifs du centre des Neurosciences et du Cerveau de l’hôpital de l’Université de l’Alberta et des programmes sous l’initiative chirurgicale de l’Alberta.

Dépenses en capital (santé) Hôpital de Red Deer : 193 millions de dollars sur trois ans

Modernisation des résidences pour aînés et ajout de places en soins continus : 204,1 millions de dollars

Centre hospitalier et ambulatoire et maternité à La Crête : 46 millions de dollars sur trois ans

Complétion du Centre de traitement du cancer de Calgary : 332 millions de dollars sur trois ans

Ajouts de lits à l’hôpital Peter Lougheed : 98,6 millions de dollars

Ajouts de lits au centre des Neurosciences et du Cerveau de l’hôpital de l’Université de l’Alberta : 49,6 millions de dollars

Nouvelle unité de traitement en toxicomanie et dépendances sur la réserve Blood : 35,8 millions de dollars Source : Budget provincial de l'Alberta 2022-2023

Un total de 133 millions de dollars sont réservés à l’initiative chirurgicale et la province compte ajouter plus de lits aux soins intensifs, mais ne détaille pas quand ces investissements seront faits ni à quels endroits.

L’Alberta dépense plus per capita que les autres provinces canadiennes a mentionné le ministre des Finances, Travis Toews Nous voulons offrir de meilleurs services, d’une manière plus efficace pour les contribuables , a-t-il dit.

Dépenses en santé par habitants Dépenses de santé par habitant (2020-2021) AB : 5575 $

C.-B. : 5403 $

Ont : 5421 $

QC : 5763 $ Source : Budget provincial de l'Alberta 2022-2023

Appel au fédéral pour les transferts en santé

L’Alberta réitère aussi dans ce budget son plaidoyer auprès d’Ottawa pour que le fédéral augmente ses transferts en santé afin de financer les augmentations des dépenses. L’Alberta demande que la contribution d'Ottawa pour le financement de la santé passe de 22 % à 35 % des dépenses effectuées par la province.